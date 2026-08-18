ARCO. La bandiera palestinese esposta al Rifugio Stivo «Prospero Marchetti» diventa un caso che coinvolge la Sat e apre una discussione che va ben oltre il singolo simbolo. La presidenza della Società degli Alpinisti Tridentini ha infatti chiesto formalmente al gestore Alberto Bighellini di rimuoverla dalla struttura. La comunicazione, datata 13 agosto scorso e firmata dal presidente Cristian Ferrari, arriva dopo che la questione era già stata affrontata dagli organi dell'associazione. Nella lettera inviata a Bighellini, Ferrari precisa che la richiesta non intende entrare «nel merito del significato politico dell'esposizione», né giudicare le convinzioni personali del gestore.



L’articolo completo sul giornale in edicola e sull’edizione digitale

https://epaper.ladige.it/