TRENTO. Prosegue anche in questa stagione invernale l’attività di controllo e vigilanza sulle piste da sci della SkiArea Madonna di Campiglio – Dolomiti di Brenta da parte dei carabinieri della Compagnia di Riva del Garda, con l’impiego quotidiano di personale specializzato delle Stazioni di Carisolo e Madonna di Campiglio. L’obiettivo è garantire condizioni di sicurezza agli sciatori sui comprensori di Pinzolo – Doss del Sabion, Grostè e Spinale, frequentati ogni giorno da migliaia di turisti.

Dall’inizio dell’anno sono state complessivamente elevate 21 contravvenzioni, per un importo superiore a 1.300 euro. In particolare, i controlli hanno riguardato 17 maestri di sci: uno di questi è stato sanzionato con 200 euro per non aver comunicato alla Provincia di Trento l’esercizio temporaneo della professione. Verificata anche la copertura assicurativa obbligatoria per la responsabilità civile: su 62 sciatori controllati, due sono risultati privi di assicurazione e multati con 50 euro ciascuno.

Attenzione particolare è stata rivolta al rispetto delle regole di comportamento in pista. Sono stati sanzionati 18 sciatori per violazioni al decreto legislativo 41/2021: 11 per mancato utilizzo del casco, oggi obbligatorio anche per i maggiorenni, e 7 per condotte imprudenti, tra cui l’accesso a piste chiuse al pubblico. In un caso è stata contestata anche l’ubriachezza, con una sanzione di 102 euro, mentre un altro soggetto è stato segnalato all’autorità amministrativa per possesso di 0,6 grammi di hashish.

Non sono mancati gli interventi di soccorso: solo la Stazione di Carisolo ha effettuato 63 operazioni, fortunatamente senza conseguenze gravi. Tra gli episodi più delicati, il recupero di uno sciatore inglese di 55 anni caduto fuori pista sulla Fossadei, rimasto bloccato tra un albero e la neve. L’uomo è stato soccorso, immobilizzato e trasportato all’ospedale di Tione di Trento, dove è stato dimesso in serata. I controlli, fanno sapere dall’Arma, proseguiranno e verranno ulteriormente intensificati con l’avvio dell’alta stagione.