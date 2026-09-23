TRENTO. Sarà Francesco Zerilli a succedere a Nicola Zupo alla guida della Questura di Trento. Il Consiglio dei ministri ha nominato per il capoluogo trentino il 61enne romano, fino a poche settimane fa questore di Vicenza.

Per Zerilli si tratta di un nuovo incarico dopo quello ricoperto a Vicenza. In precedenza era stato questore anche a Belluno, maturando quindi già esperienza alla guida di una Questura.

Nel suo curriculum figura inoltre un incarico che lo ha portato a occuparsi direttamente anche del territorio regionale: Zerilli ha infatti guidato il compartimento della Polizia ferroviaria per il Veneto e il Trentino Alto Adige.

Il nuovo questore di Trento può vantare anche diverse esperienze professionali in altre città italiane. Ha lavorato nella capitale, dove ha prestato servizio in numerosi commissariati e alla Squadra mobile, oltre ad aver ricoperto incarichi a Livorno e Bologna. Ora la nomina alla guida della Questura trentina, dove raccoglierà il testimone da Nicola Zupo.