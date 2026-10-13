TRENTO. Dalla riconversione dell'ex Whirlpool a uno dei migliori esempi italiani di transizione ecologica. Lo stabilimento Vetri Speciali di Spini di Gardolo è stato inserito da Legambiente tra i cantieri nazionali più virtuosi per sostenibilità ambientale, innovazione e occupazione. L'impianto, protagonista oggi della 47esima tappa della campagna dell'associazione ambientalista, conta circa 330 lavoratori ed è in grado di utilizzare oltre il 90% di vetro riciclato nella produzione di contenitori alimentari.

Nato nel 2015 dal recupero dell'ex sito Whirlpool, lo stabilimento ha progressivamente investito nell'economia circolare. Dispone di un impianto fotovoltaico da circa 800 kWp, recupera il calore dei fumi per riscaldare e raffrescare gli ambienti e utilizza un sistema a ciclo chiuso per depurare e riutilizzare l'acqua. Nel 2025 è entrato in funzione un nuovo forno fusore con quattro linee produttive, capace di ridurre di circa il 10% i consumi energetici specifici e le emissioni di CO₂rispetto all'impianto precedente, a parità di condizioni operative.

Importante anche la ricaduta occupazionale. Dei lavoratori iniziali, 125 provenivano dall'ex Whirlpool. Successivamente sono arrivati giovani e nuovi addetti del territorio, oltre al personale trasferito dallo stabilimento di Pergine Valsugana, la cui produzione è cessata nell'ottobre 2024. «È un importante esempio di transizione ecologica e riscatto industriale», ha sottolineato Giorgio Zampetti, direttore generale di Legambiente, evidenziando la capacità di coniugare riduzione dell'impatto ambientale e creazione di posti di lavoro.

Per Vitaliano Torno, presidente di Assovetro, Gardolo rappresenta un esempio di innovazione per l'intero settore. Lo stabilimento è infatti predisposto anche per sperimentare l'impiego dell'idrogeno nell'alimentazione di un forno fusore. La produzione utilizza inoltre sistemi di intelligenza artificiale per il controllo qualità. Un percorso che ha trasformato un'area industriale riconvertita in un polo produttivo capace di integrare sostenibilità ambientale, economica e sociale.