TRENTO. Via libera all'unanimità al bilancio di previsione 2027-2029 del Consiglio provinciale di Trento, ma il voto compatto dell'assemblea non cancella le tensioni politiche. A tenere banco nella seduta di oggi, martedì 24 novembre 2026, sono state soprattutto le ripetute assenze del presidente della Provincia Maurizio Fugatti durante i lavori consiliari, le centinaia di interrogazioni rimaste senza risposta e le difficoltà incontrate dalle minoranze nell'accesso agli atti. Un dibattito che ha riportato al centro il ruolo dell'assemblea legislativa e il rapporto con la Giunta provinciale.

Il documento contabile, illustrato dal presidente del Consiglio Claudio Soini, è impostato sul pareggio e sulla continuità rispetto all'esercizio precedente. Le risorse disponibili per il 2027 ammontano a 12 milioni e 410 mila euro, che salgono a 14 milioni e 627 mila euro includendo le partite di giro. A garantire la copertura è principalmente il trasferimento della Provincia, pari a 12,2 milioni di euro, cui si aggiungono i fondi dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni destinati al Corecom e le entrate extratributarie.

La voce più consistente riguarda il personale, con uno stanziamento di 6 milioni e 248 mila euro, pari a circa la metà del bilancio. L'obiettivo è rafforzare l'autonomia legislativa del Consiglio provinciale di Trento, coprendo i posti vacanti e garantendo le sostituzioni. Nel 2027 sono previste tre nuove assunzioni: due funzionari per il servizio legislativo e uno per il servizio d'aula. La spesa complessiva registra comunque una lieve flessione, legata ai minori oneri per il trattamento di fine rapporto e al costo retributivo dei nuovi assunti rispetto al personale cessato.

Ai gruppi consiliari sono destinati un milione e 605 mila euro, con un adeguamento strutturale necessario a sostenere i maggiori costi contrattuali dei dipendenti. Particolare attenzione viene riservata anche alla digitalizzazione e alla sicurezza informatica di Palazzo Trentini, con risorse complessive per 949 mila euro, di cui 315 mila per investimenti e 319 mila per il personale. Previsti l'adeguamento alle normative europee, il potenziamento dei firewall e il monitoraggio delle vulnerabilità dei sistemi, con un incremento di circa 50 mila euro per noleggi e licenze.

Sul fronte del patrimonio immobiliare sono stanziati 250 mila euro, 50 mila in più rispetto all'anno precedente. Gli interventi riguarderanno il restauro degli elementi storici di Palazzo Trentini, dai pavimenti ai marmorini e ai tessuti, il completamento dell'illuminazione delle facciate, compresa quella di Palazzo Nicolodi, e l'ammodernamento degli impianti di climatizzazione, anche nell'ottica del risparmio energetico. È già stata realizzata l'apertura a vetri dell'ingresso di via Manci.

Crescono anche le risorse per il progetto «Conosciamo Autonomia», che nel biennio 2025-2026 ha coinvolto oltre 11 mila studenti. Lo stanziamento per il trasporto delle scolaresche passa da 85 mila a 100 mila euro, per favorire la partecipazione degli istituti più lontani da Trento. Confermati i 100 mila euro per le attività istituzionali della Presidenza, comprese mostre e iniziative culturali, e i 450 mila euro per l'informazione e la comunicazione. È inoltre in corso una revisione delle trasmissioni sulle emittenti regionali per dare maggiore visibilità all'attività dei consiglieri.

Circa 628 mila euro, oltre alle spese generali, saranno destinati agli organismi autonomi e di garanzia: dal Difensore civico ai Garanti dei minori e dei detenuti, dal Corecom al Forum per la pace, passando per l'Autorità per le minoranze linguistiche e gli organismi per le pari opportunità. Proseguiranno inoltre le sedute congiunte con il Consiglio delle autonomie locali, le relazioni nell'ambito dell'Euregio e le iniziative culturali, come la mostra dedicata ad Alcide De Gasperi, recentemente ospitata anche al Parlamento europeo.

Il confronto politico si è acceso con l'intervento della vicepresidente Mariachiara Franzoia, che, pur apprezzando gli investimenti sul personale, sulla digitalizzazione e sulle attività culturali, ha denunciato il ritardo accumulato dalla Giunta nelle risposte alle interrogazioni. I numeri sono particolarmente significativi: due interrogazioni ancora senza risposta risalgono al 2023, 67 al 2024, 83 al 2025 e altre 186 sono già scadute nel 2026. Complessivamente si tratta di 338 atti ispettivi in attesa di riscontro.

Franzoia ha richiamato anche la scarsa presenza del presidente della Provincia e degli assessori durante i lavori consiliari, considerandola una mancanza di rispetto nei confronti dell'assemblea. La vicepresidente ha comunque espresso apprezzamento per il lavoro degli organismi di garanzia, per la tutela delle minoranze linguistiche e per le attività del Forum per la pace e i diritti umani, che nel 2025 ha promosso 501 iniziative. Positivo anche il giudizio sull'operato della garante dei minori Anna Berloffa, impegnata, tra l'altro, nella formazione dei tutori volontari.

Sulla stessa linea il segretario questore Roberto Stanchina, che ha riconosciuto la sobrietà nella gestione delle risorse da parte dei gruppi consiliari e il salto di qualità nella comunicazione istituzionale attraverso i nuovi canali social. Stanchina ha però giudicato inaccettabile il numero delle interrogazioni inevase, ipotizzando che molte risposte, pur predisposte dagli uffici tecnici, rimangano ferme sulle scrivanie degli assessori. Quanto alle assenze dell'esecutivo, ha ricordato che le convocazioni del Consiglio vengono programmate con mesi di anticipo e che la Giunta dispone di uno staff in grado di organizzare le agende.

La segretaria questore Paola Demagri ha insistito sulla necessità di salvaguardare l'autonomia del Consiglio, che non deve trasformarsi in un semplice organo di ratifica delle decisioni della Giunta. La consigliera ha definito «sciatteria» la mancata risposta alle interrogazioni e le difficoltà, quando non veri e propri dinieghi, nell'accesso agli atti. Ha inoltre chiesto a Soini di farsi garante della presenza in aula del presidente della Provincia e di assicurare piena autonomia e risorse adeguate agli organismi di garanzia.

Ancora più ampio il ragionamento di Lucia Maestri (Pd), che ha denunciato un progressivo svuotamento degli organi legislativi a favore degli esecutivi, richiamando anche il recente confronto a Bruxelles con il segretario generale del Parlamento europeo Alessandro Chiocchetti. Secondo la consigliera, a indebolire l'autorevolezza dell'assemblea trentina sono la carenza di strumenti tecnici a disposizione dei consiglieri per analizzare i bilanci, le interrogazioni senza risposta e la scarsissima presenza di Fugatti, accusato di privilegiare gli appuntamenti sul territorio rispetto al confronto democratico in aula.

Maestri ha quindi rivolto un appello al presidente Soini affinché tuteli la dignità dell'istituzione al di là delle appartenenze politiche, invitando i consiglieri a non ridursi a «soldatini». A suo giudizio, marginalizzare il Consiglio significa indebolire la sovranità popolare e privare l'autonomia trentina dei necessari contrappesi al potere esecutivo.

A replicare è stato il segretario questore Christian Girardi, che ha difeso l'equilibrio dimostrato da Soini e contestato la lettura di Maestri sul deterioramento della democrazia. Girardi ha puntato invece il dito contro il ricorso all'ostruzionismo da parte delle minoranze, ritenendo che anche questo strumento, quando utilizzato oltre il diritto di critica, possa compromettere il funzionamento dell'assemblea. Walter Kaswalder (Patt) ha invece voluto ringraziare il giornalista Bruno Zorzi e Anna Eccher, impegnata nel progetto Conosciamo Autonomia, entrambi giunti alla pensione.

Duro anche l'intervento di Filippo Degasperi (Onda), che ha sollevato il problema della disponibilità dei verbali delle commissioni e della mancata risposta alle interrogazioni politicamente più scomode per l'esecutivo, proponendo di portarle direttamente in aula. Il consigliere ha denunciato inoltre le difficoltà nell'esercizio del diritto di accesso agli atti, ricordando come non sia possibile ricorrere al Tar di fronte a ogni diniego. Quanto alle assenze di Fugatti, Degasperi ha sostenuto che l'interesse del governatore per l'assemblea sia diminuito dopo il fallimento del percorso per il terzo mandato.

Nella replica conclusiva, Claudio Soini ha rivendicato l'equilibrio raggiunto all'interno dell'Ufficio di Presidenza, riconoscendo tuttavia le criticità sollevate durante il dibattito. Sulle interrogazioni senza risposta ha ricordato di non disporre di poteri coercitivi nei confronti della Giunta, osservando che portare in aula un numero maggiore di atti ispettivi rischierebbe di rallentare l'esame dei disegni di legge e degli altri provvedimenti. Il presidente ha comunque aperto alla possibilità di discutere una modifica del regolamento consiliare.

Analoga la posizione sulle assenze dell'esecutivo: Soini ha dichiarato di comprendere le proteste e di auspicare la presenza di tutti durante le sedute, precisando però di non avere strumenti per imporla. Ha inoltre assicurato approfondimenti sulla questione dei verbali delle commissioni, mentre la consigliera Vanessa Masè ha avanzato l'ipotesi di ricorrere alla registrazione audio con successiva trascrizione. Il bilancio è stato infine approvato all'unanimità, lasciando tuttavia aperta la questione politica del rapporto tra Giunta e Consiglio provinciale.