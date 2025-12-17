TRENTO. ​Con 19 sì e i 12 voti contrari delle Minoranze, la manovra finanziaria della Provincia più ricca di sempre è stata approvata poco fa dal Consiglio provinciale. 6,2 miliardi di euro, orientati principalmente su tre direttrici a famiglie, politiche abitative e imprese, la manovra è stata in piccola misura arricchita da provvedimenti concordati con le Minoranze dopo una lunga trattativa, su alcuni obiettivi sociali.



Riconosciuto trasversalmente lo sforzo di mediazione compiuto dagli assessori Spinelli e Tonina che ha permesso di siglare nella serata di ieri un accordo fino a poche ore prima insperato. In chiusura, il Presidente del Consiglio Claudio Soini ha espresso apprezzamento per l’intenso lavoro svolto da tutti e per il dibattito interessante e sempre corretto che ha portato a questo esito. Una manovra importante, approvata per il bene della comunità trentina, ha detto.



Il commento di Fugatti



"Questo è il bilancio più importante in termini finanziari per la nostra autonomia, frutto anche delle scelte politiche della scorsa legislatura. Tra gli interventi di maggiore rilevanza vi è la gratuità dei nidi fino a un Isee di 0,4 e il dimezzamento della retta per valori superiori, un provvedimento che rappresenta un unicum a livello nazionale. Continuiamo a sostenere le famiglie e a investire nella crescita della società trentina".



Così, il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, intervenendo a margine della votazione del Consiglio provinciale sulla manovra economico-finanziaria 2026-28 da 6,2 miliardi di euro.



"Ritengo che la discussione sulla manovra si sia svolta a buoni livelli. È naturale che le minoranze presentino le proprie richieste, e ciò che è stato accolto rispecchia le scelte della Giunta provinciale sia in termini di programmi sia di risorse. Sul fronte economico, erano già disponibili risorse significative per le politiche industriali e il supporto a ricerca e sviluppo, alle quali sono state aggiunte ulteriori dotazioni. Ora si aprirà il confronto con le categorie economiche, sia sindacali sia imprenditoriali, per rafforzare il rapporto tra la Provincia e il sistema industriale in questa fase delicata", ha specificato il presidente.