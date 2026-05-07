TRENTO. Un uomo di 40 anni, cittadino tunisino già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato nella serata di ieri dai carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Trento con l’accusa di tentato omicidio dopo una violenta aggressione avvenuta nel centro cittadino.



Secondo quanto ricostruito dai militari, l’episodio si è verificato in via della Prepositura, dove il quarantenne avrebbe raggiunto alle spalle un connazionale colpendolo al volto con un taglierino acquistato poco prima. Dopo il ferimento l’uomo si è allontanato rapidamente a piedi cercando di far perdere le proprie tracce tra le vie del centro.



L’intervento dei carabinieri è scattato immediatamente. Le pattuglie della Radiomobile sono riuscite in pochi minuti a rintracciare il presunto responsabile nei pressi della stazione ferroviaria. Durante le ricerche è stata recuperata anche l’arma utilizzata nell’aggressione, della quale l’uomo si era disfatto durante la fuga.



La vittima è stata soccorsa dal personale sanitario e trasportata d’urgenza all’ospedale Santa Chiara di Trento. I medici lo hanno preso in carico: non sarebbe in pericolo di vita. Dai primi accertamenti effettuati dagli investigatori, all’origine del gesto ci sarebbero motivi passionali. Il quarantenne è stato quindi trasferito nel carcere di Trento, a disposizione dell’autorità giudiziaria. Per l’indagato resta valida la presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva.