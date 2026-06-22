Bici

Ora la richiesta è rivolta alle istituzioni: campagne pubbliche sul rispetto della distanza di sorpasso, più controlli sui limiti di velocità e interventi immediati nel punto dell’incidente. In quel tratto, frequentato ogni giorno da ciclisti e pedoni, il presidente Renato Beber chiede cartelli più visibili e l’introduzione del limite a 30 km/h in quel tratto



BORGO La tragedia Incidente mortale, muore un ciclista

