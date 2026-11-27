TRENTO. In Trentino il contributo per i prodotti senza glutine passerà dai versamenti trimestrali a un buono digitale collegato alla tessera sanitaria. La Giunta provinciale ha approvato il nuovo modello su proposta dell’assessore alla salute Mario Tonina. Il sistema sarà sviluppato nei prossimi mesi, con l’obiettivo di renderlo operativo dal 1° luglio 2027.

Con il nuovo sistema le persone celiache potranno usare la tessera sanitaria per acquistare i prodotti senza glutine a carico del Servizio sanitario nazionale presso gli esercizi aderenti. Il modello nazionale prevede una rete di farmacie, parafarmacie, negozi alimentari specializzati e punti vendita della grande distribuzione.

Il provvedimento provinciale si inserisce nel percorso avviato dalla legge del 30 dicembre 2025, che prevede un buono valido in tutta Italia. Le modalità saranno definite da un decreto ministeriale. La rete trentina dovrà quindi accettare il buono anche da chi ha residenza o domicilio sanitario fuori provincia.

Per Mario Tonina, il passaggio al digitale risponde a una valutazione dei costi e dei benefici e punta a rendere più semplici e sicure le operazioni per chi usa il contributo. L’Associazione italiana celiachia del Trentino si è espressa a favore del nuovo modello.