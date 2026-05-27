TRENTO. Nei giorni scorsi la Polizia Stradale di Trento, dopo una rapida indagine è riuscita ad individuare e denunciare un motociclistica che, dopo aver provocato un incidente con un automobile lungo la tangenziale di Trento, non si è fermato per scambiare i dati. Il motociclista, senza scendere dalla moto, ha inveito in maniera colorita contro il conducente dell'auto, asserendo di non avere alcuna responsabilità e proseguendo la marcia. È stata sporta denuncia presso gli uffici della Polizia Stradale di Viale Verona, allegando un fotografia della targa del motociclo. Lo comunica la Questura di Trento. Rapidi accertamenti della Polizia Stradale hanno permesso di appurare l'alterazione della targa con la modifica di un carattere alfanumerico mediante la sostituzione della lettera "E" col la lettera "L", utilizzando un nastro adesivo di colore nero abilmente sagomato. Dall'analisi dei filmati delle telecamere di video sorveglianza con lettura targhe posizionate sul territorio provinciale, si è accertato quindi che il motociclo aveva circolato con targa alterata sul territorio provinciale per almeno un mese. In virtù di quanto sopra ed in considerazione delle ulteriori informazioni raccolte, il motociclista, residente in Trentino, è stato denunciato per "materiale falsità commessa dal privato in certificati o autorizzazioni amministrative". (ANSA). VAL