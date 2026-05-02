ROMA. Il taglio delle accise sui carburanti, prorogato dal Consiglio dei ministri per tre settimane, ha validità fino al 22 maggio e sarà attuato con due provvedimenti distinti per ragioni procedurali. Come precisano fonti di Palazzo Chigi, il primo decreto è stato adottato venerdì. Il secondo intervento arriverà nei prossimi giorni, non appena sarà quantificata la disponibilità di risorse derivanti dall'extragettito IVA sui carburanti, attesa entro circa dieci giorni.

Si tratterà di un decreto ministeriale che estenderà la riduzione delle accise fino al 22 maggio, coprendo complessivamente 21 giorni, così come precisato nella relazione illustrativa al decreto legge.

Una conferma sull'impegno ad estendere il taglio delle accise è contenuta anche, nero su bianco, nella relazione tecnica del decreto che accompagna il testo in Parlamento e che non viene pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

"Le predette misure - è scritto nella relazione tecnica - saranno applicate nel periodo dal 2 maggio 2026 al 10 maggio 2026 e prorogate, alla luce dei dati disponibili allo stato, per ulteriori 12 giorni, con la procedura di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 24 dicembre 2007, n. 244".

In pratica la proroga arriverà con un decreto ministeriale dei dicasteri competenti e, secondo quanto si è appreso, sarà varato a ridosso della scadenza del decreto legge. Per questi ulteriori 12 giorni, secondo quanto si apprende, sarebbero messe in campo risorse per 196 milioni.