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TRENTO. Il prezzo del gasolio torna sopra la soglia dei 2 euro al litro e pesa anche sul territorio trentino, dove i costi si mantengono tra i più elevati a livello nazionale. Secondo i dati dell’Unione nazionale consumatori, Trento si colloca al quarto posto in Italia con una media di 2,05 euro al litro, mentre Bolzano registra il valore più alto con 2,063 euro. Tariffe ancora più elevate si riscontrano lungo la rete autostradale.
L’aumento dei carburanti arriva nonostante il recente intervento sulle accise e riaccende le preoccupazioni per famiglie e imprese. Il rincaro del diesel incide in modo particolare sui costi di trasporto e, di riflesso, su tutta la filiera economica locale.