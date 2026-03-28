TRENTO. Conoscere i cani da guardiania per garantirne l'efficacia nella prevenzione delle predazioni da grandi carnivori al bestiame domestico. Con questo obiettivo, la Provincia autonoma di Trento propone un corso di formazione in programma martedì 31 marzo, nella sede della Federazione provinciale allevatori, in via delle Bettine 40 a Trento.



L'iniziativa è promossa dal Settore grandi carnivori del Servizio Faunistico ed è rivolta a chi intende approfondire la crescita, l'educazione e la gestione dei cani da guardiania. "Questi esemplari rappresentano un supporto importante nella prevenzione delle predazioni, ma richiedono conoscenza, attenzione e una gestione adeguata.



La formazione è quindi un passaggio essenziale, perché aiuta gli allevatori a valorizzarne al meglio il loro ruolo e a favorire una coesistenza più consapevole con chi frequenta la montagna" sottolinea l'assessore provinciale alle foreste, caccia e pesca con delega ai grandi carnivori Roberto Failoni.



Questi esemplari sono impiegati da millenni per proteggere gli animali domestici dagli attacchi dei grandi carnivori. A partire dal 2014, con il primo acquisto di cuccioli di pastore abruzzese maremmano, la Provincia ha scelto di sostenere economicamente l'adozione di questi cani. A fine 2025, il totale dei cani finanziati con contributi fino al 90% del costo, è pari ad oltre un centinaio. A questi si aggiungono gli acquisti autonomi effettuati dagli allevatori, i cani autoprodotti in azienda e gli scambi fra allevatori. Con la diffusione di questi cani è emersa nel tempo anche la necessità di favorire una migliore conoscenza del loro ruolo e del loro comportamento, in particolare nei contesti frequentati anche da escursionisti, sportivi e persone con cani da compagnia.



Si tratta infatti di animali selezionati per proteggere il bestiame e che, proprio per questa funzione, richiedono una gestione attenta e consapevole. Per questo, dal maggio 2023, l'accesso agli aiuti provinciali per l'acquisto dei cani è subordinato alla partecipazione a una formazione di base dedicata alla loro educazione e gestione, con l'obiettivo di fornire ai futuri utilizzatori strumenti utili per conoscerne meglio le caratteristiche comportamentali e valorizzarne il corretto impiego nella prevenzione delle predazioni Il corso del 31 marzo si aprirà alle 8.15 con la presentazione a cura del personale del Settore grandi carnivori.



Seguiranno gli interventi dedicati alla gestione del cane domestico e ai doveri del proprietario o detentore, allo sviluppo comportamentale del cane da guardiania e alle sue criticità, alla prassi gestionale sanitaria e al comportamento del cane da guardiania. La giornata si concluderà con il test finale e la consegna degli attestati di partecipazione.