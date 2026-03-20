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TRENTO. Fine settimana con un cambio di scenario sul fronte meteo in Trentino, secondo le previsioni di Giacomo Poletti. Dopo la giornata di oggi, venerdì 20 marzo, ancora in prevalenza stabile e soleggiata, con qualche cumulo pomeridiano in più ma senza fenomeni significativi, verso sera è previsto un aumento della nuvolosità. Lo zero termico resterà attorno ai 1.900-2.000 metri, con deboli venti da nord-est.
Per sabato 21 marzo il quadro sarà più incerto. In mattinata sono attese nuvole alternate a schiarite, ancora senza piogge diffuse. Dalle prime ore del pomeriggio, però, potrebbero svilupparsi precipitazioni sulle cime, con quota neve indicata attorno ai 1.200-1.300 metri. Con il passare delle ore i fenomeni dovrebbero estendersi anche alle valli.
Secondo le stime, in serata su Trento potrebbe arrivare qualche pioggia, in un contesto più fresco con temperature sotto i 10 gradi. Gli accumuli previsti restano comunque contenuti, compresi tra 0 e 10 millimetri. La fase più instabile, quindi, dovrebbe concentrarsi soprattutto tra il pomeriggio e la sera di sabato.
Domenica 22 marzo si profila invece una giornata ancora nuvolosa, con poche schiarite e clima freddo anche per la scarsa presenza del sole. Lo zero termico è visto in calo fino a 1.500-1.600 metri. Il ritorno di venti da nord dovrebbe però limitare le precipitazioni. Fino a martedì 24 marzo non sono attese nuove piogge rilevanti, mentre tra martedì e mercoledì è previsto un rialzo termico. Da giovedì 26 marzo, infine, non si esclude un nuovo calo delle temperature con possibili piogge.