TRENTO. Il caldo torna a intensificarsi in Trentino dopo la breve parentesi più fresca registrata nella giornata di ieri. Secondo le previsioni di Meteotrentino, le temperature minime sono già tornate ad aumentare, con valori superiori ai 20 gradi in alcune località dei fondovalle più bassi.

Per la giornata di oggi e per domani sono attese condizioni tipicamente estive, con temperature massime vicine ai 35 gradi nelle aree più calde della provincia. Nel corso del pomeriggio e della sera potranno tuttavia svilupparsi temporali di calore, localmente intensi e accompagnati da grandine. Fenomeni che, sottolineano gli esperti, restano difficili da localizzare e prevedere con precisione.

L'attenzione è rivolta soprattutto alla seconda parte della settimana. Da metà settimana, infatti, è previsto l'arrivo di una massa d'aria ancora più calda che determinerà un ulteriore aumento delle temperature, in particolare in quota e nei valori minimi notturni.

Lo zero termico è atteso oltre i 4.500 metri e, da giovedì fino ai primi giorni della prossima settimana, le cosiddette notti tropicali potrebbero interessare anche le quote medie. Nei fondovalle più bassi le temperature massime potranno inoltre superare i 35 gradi, confermando una fase di caldo intenso destinata a proseguire per diversi giorni.