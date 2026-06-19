TRENTO. Il caldo continua a intensificarsi in Trentino e le temperature sono destinate ad aumentare ulteriormente nel corso del fine settimana. Secondo le previsioni di Meteotrentino, dopo i 31,1 gradi registrati ieri a Trento Roncafort, i valori massimi potranno avvicinarsi ai 35 gradi nei fondovalle più bassi, mantenendosi elevati anche durante la prossima settimana.

L'alta pressione favorirà condizioni generalmente stabili, ma il forte riscaldamento diurno contribuirà allo sviluppo di fenomeni temporaleschi nelle ore più calde della giornata. L'aumento delle temperature, infatti, accresce il rischio di rovesci e temporali di calore, soprattutto nelle aree montane e pedemontane.

Secondo gli esperti, i venti in quota resteranno deboli e questo limiterà la probabilità di eventi particolarmente violenti o organizzati. Nonostante ciò, tra il pomeriggio e la sera di oggi, in prossimità dei rilievi potranno svilupparsi rovesci e temporali stazionari o quasi stazionari.

Si tratta di fenomeni localizzati ma potenzialmente intensi. In alcune aree ristrette potrebbero infatti cadere oltre 50 millimetri di pioggia nell'arco di circa un'ora, con possibili disagi legati ad allagamenti temporanei e rapidi innalzamenti dei piccoli corsi d'acqua. Le autorità invitano quindi a prestare attenzione alle condizioni meteorologiche, in particolare durante le attività all'aperto e in montagna.