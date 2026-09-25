TRENTO. È caduto mentre correva nella Valle delle Gole, sopra Ravina, rimanendo bloccato in un anfratto al di sopra di un salto di roccia, a circa 700 metri di quota. Protagonista dell’incidente, avvenuto nella serata di giovedì 24 settembre, un runner belga, che è riuscito a chiamare il 112 e a chiedere aiuto.

La Centrale unica di emergenza ha attivato la stazione Trento-Monte Bondone del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino, alla quale si sono aggiunti due operatori della stazione Rotaliana. Dopo aver individuato con precisione la posizione dell’uomo, i soccorritori si sono avvicinati prima con un fuoristrada e quindi a piedi. Per raggiungerlo restavano però da affrontare circa 150 metri di terreno impervio, con alcuni tratti verticali.

Con il buio ormai vicino e vista la disponibilità dell’elicottero, è stato deciso di procedere con il recupero per via aerea. Il velivolo ha raggiunto la zona con a bordo il tecnico di elisoccorso e, attraverso una lunga verricellata, i soccorritori hanno raggiunto il runner. Dopo le prime cure, il giovane è stato imbarcato e trasportato in elicottero all’ospedale Santa Chiara di Trento.

Alle operazioni hanno collaborato anche i vigili del fuoco volontari di Ravina e il personale Saf del Corpo permanente. L’intervento si è concluso intorno alle 21, con il rientro delle squadre.