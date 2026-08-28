FAI DELLA PAGANELLA. Due gravi incidenti motociclistici nel pomeriggio in Trentino. Un uomo di 31 anni è morto dopo una caduta in moto sulla provinciale 64, tra Fai della Paganella e Mezzolombardo scontrandosi contro una roccia a lato della strada. Il motociclista, originario di Savona, ha perso il controllo del veicolo mentre affrontava un tornante.

La moto, una Ducati, è stata sequestrata per verificare eventuali guasti o malfunzionamenti: pare infatti che non ci siano segni di frenata prima della curva. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco volontari di Mezzolombardo ed il 118 e da Trento si è alzato in volo l'elicottero, atterrato poi in piazzola a Fai della Paganella.

In un altro incidente stradale che si è verificato sull'altopiano di Piné, sempre in Trentino, è rimasta gravemente ferita una ragazza di 19 anni. La giovane è ora ricoverata in rianimazione all'ospedale Santa Chiara di Trento dopo essere andata contro un muro mentre era a bordo del suo scooter sulla provinciale 83, a Bedollo.