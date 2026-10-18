TRENTO. Droni, satelliti e intelligenza artificiale per proteggere i boschi dagli effetti del cambiamento climatico. Il Trentino porta le proprie innovazioni alla fiera internazionale Interforst di Monaco di Baviera, in programma fino a oggi, domenica 18 ottobre. Per la prima volta il territorio partecipa con uno stand coordinato da Trentino Sviluppo, che riunisce il Servizio Foreste della Provincia e sei aziende locali. Altre tre imprese trentine sono presenti autonomamente.

«Il Trentino partecipa con un padiglione di sistema che racconta il settore nelle sue diverse sfaccettature», spiega l’assessore provinciale Roberto Failoni. Nello spazio espositivo trovano posto Ruma, specializzata in repliche digitali tridimensionali delle foreste, Greifenberg Teleferiche, Fanti Legnami, MGT, TrentinoRope e Pizeta Rimorchi. Presenti autonomamente anche FAE, Seppi e Valentini, per un totale di nove aziende del territorio.

Al centro della partecipazione trentina c’è anche Smart Forestry, progetto illustrato dal dirigente provinciale Giovanni Giovannini insieme a Kurt Zeigner del Land Tirolo. L’iniziativa coinvolge dieci regioni di Austria, Germania, Italia e Svizzera, oltre al Liechtenstein, e punta a integrare dati digitali, droni e sistemi satellitari nella gestione forestale. L’obiettivo è affrontare temperature crescenti, siccità, eventi meteorologici estremi e parassiti, che minacciano i boschi alpini.

Il progetto, sviluppato nell’ambito di ARGE ALP per il periodo 2025-2028, punta a superare la frammentazione delle informazioni tra i territori. Secondo Giovannini, tecnologie come i sistemi LiDAR e i modelli di individuazione precoce dei danni sono già disponibili, ma vengono utilizzate in modo disomogeneo. La sfida è creare standard condivisi e strumenti digitali comuni, mantenendo l’intelligenza artificiale come supporto alle decisioni degli esperti forestali, senza sostituirne il lavoro.