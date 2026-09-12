PREDAZZO. Intervento dei Vigili del Fuoco di Predazzo nella notte a Bellamonte per un principio d'incendio all'interno di una struttura ricettiva. L'edificio è stato evacuato per il tempo delle verifiche necessarie, mentre l'incendio, fortunatamente limitato a un arredo, è stato rapidamente spento.



La situazione si è risolta in breve tempo, senza conseguenze per le persone e senza danni alla struttura. Sul posto anche i vvf di Ziano di Fiemme intervenuti a supporto. In corso gli accertamenti per chiarire le cause dell'incendio.