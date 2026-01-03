TRENTO. Negli ultimi anni l’azienda sanitaria ha introdotto nuovi applicativi informatici con l’obiettivo di semplificare il lavoro di operatori sanitari e amministrativi. Secondo l’interrogazione del consigliere provinciale dem Paolo Zanella, però, il risultato sarebbe opposto: procedure più complesse, scarsa interoperabilità tra sistemi e tempi di lavoro aumentati. Tra gli esempi citati, l’introduzione di Sap (Sistemi, Applicazioni e Prodotti) per l’ordine di farmaci e dispositivi medici e le criticità legate alla nuova cartella clinica del Pronto soccorso finanziata con fondi Pnrr, che avrebbe causato rallentamenti e blocchi operativi.



Il nodo più recente riguarda l’aggiornamento del software di prenotazione del Cup, avvenuto tra il 6 e il 9 dicembre. Da allora, segreterie di unità operative e utenti segnalano problemi persistenti: overbooking, doppie prenotazioni nella stessa fascia oraria, agende di medici non più in servizio ancora presenti nel sistema e, soprattutto, l’impossibilità di aprire molte agende, riducendo di fatto l’offerta di appuntamenti visibili anche su TreC+.



Le difficoltà non si limitano all’utenza. Le segreterie di reparto denunciano l’impossibilità di prenotare prestazioni specialistiche di secondo livello e una farraginosità delle operazioni che ha allungato i tempi in modo significativo. In alcuni casi si sarebbe tornati temporaneamente a strumenti cartacei. A questo si aggiunge la mancanza di assistenza tecnica: nonostante le richieste, riferisce l’atto, nessun supporto diretto sarebbe arrivato e molte segnalazioni sarebbero rimaste senza risposta.



Con l’interrogazione si chiede alla Giunta provinciale di Trento se sia a conoscenza dei problemi, quali conseguenze abbiano avuto sulle liste d’attesa, perché non sia stata garantita assistenza tempestiva e se non sia necessario intervenire urgentemente con correttivi. Infine, si domandano le ragioni e le responsabilità dell’aggiornamento del software, ritenuto un passo indietro anziché un miglioramento nella digitalizzazione della sanità trentina.