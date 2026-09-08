TRENTO. Nuovo concorso per gli autisti delle ambulanze e una graduatoria precedente ancora in vigore. La questione è stata affrontata questa mattina in Consiglio provinciale, dove Eleonora Angeli (Gruppo Misto) ha chiesto alla Giunta perché Asuit abbia deciso di indire una nuova selezione senza esaurire quella precedente.

La risposta dell’assessore Mario Tonina chiarisce che nella graduatoria attuale restano nove candidati, ma si tratta di persone che hanno espresso la preferenza per sedi nelle quali, al momento, non risultano posti vacanti.

La situazione è diversa a Cles e Cavalese, dove la graduatoria è già stata esaurita e sono attualmente presenti tre carenze, alle quali se ne aggiungerà una quarta in seguito a un pensionamento.

La Provincia ha precisato che la graduatoria per sedi è stata utilizzata fino all’ultimo candidato, nel rispetto delle preferenze espresse e della disponibilità dei posti. E il nuovo concorso, secondo quanto riferito in aula, non farà perdere alcun diritto a chi è ancora utilmente collocato nella graduatoria precedente.

Nel caso in cui dovessero liberarsi posti nelle sedi indicate dai candidati rimasti in graduatoria, saranno infatti loro ad avere diritto all'assunzione secondo le regole vigenti. Angeli si è detta soddisfatta della risposta.