TRENTO. Raddoppiare le risorse provinciali destinate alle Comunità per evitare o contenere gli aumenti delle tariffe delle mense scolastiche. È quanto chiedono i consiglieri provinciali del Pd del Trentino Calzà, Zanella, Parolari e Franzoia, che nella giornata di giovedì 26 novembre 2026 hanno depositato un'interrogazione per sollecitare un intervento della Giunta prima dell'entrata in vigore dei rincari.

Dal 1° gennaio 2027, a Trento, in Valle dei Laghi e in Valle di Cembra, la tariffa intera salirà a 5 euro a pasto per elementari e medie e a 6,50 euro per le superiori, con aumenti annuali rispettivamente di 82 e 191 euro per gli studenti che usufruiscono quotidianamente del servizio.

«La mensa permette ai bambini di pranzare con i compagni e ai genitori di conciliare scuola e lavoro. Per chi vive in difficoltà, quello a scuola può essere l’unico pasto completo della giornata. Anche pochi centesimi in più a pasto pesano, soprattutto per le famiglie con redditi medio-bassi e con più figli», sottolineano i consiglieri del Pd.

Nel mirino dei democratici c'è il sistema di finanziamento previsto dal Protocollo di finanza locale, che calcola le risorse per il 2027 sulla base dei costi e dei pasti del 2024. La riserva provinciale ammonta a 350 mila euro per tutte le Comunità, mentre, secondo il presidente della Comunità della Valle dei Laghi, nella sola gestione associata mancherebbero circa 600 mila euro anche dopo i rincari.

«Chiediamo alla Giunta di valutare il raddoppio della riserva a 700 mila euro e di chiarire quanto arriverà alle Comunità e quando, perché possano evitare o ridurre gli aumenti già comunicati. Occorre sapere anche quali altri territori rischiano rincari. Per gli anni a venire serve un finanziamento che segua i costi effettivi del servizio e permetta a Comuni e Comunità di mantenere le tariffe accessibili», concludono i quattro consiglieri.