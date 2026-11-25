TRENTO. Le famiglie pagheranno di più per le mense scolastiche, ma per chi ogni giorno prepara e distribuisce i pasti non sono previsti benefici economici. A denunciare la situazione è la Uiltucs del Trentino Alto Adige, che chiede di rilanciare la contrattazione territoriale in un settore nel quale il contratto collettivo provinciale è fermo al 1989.

Dall'inizio del 2027, nelle scuole della Valle dei Laghi, della Valle dell'Adige e della Val di Cembra, le tariffe aumenteranno del 20% per gli studenti delle superiori e del 10% per gli alunni delle medie e delle elementari. Una maggiore spesa rispettivamente di circa 200 e 100 euro all'anno per le famiglie.

«Non possiamo continuare ad assistere all'aumento dei costi dei servizi senza che questo si traduca in un miglioramento delle condizioni del personale – afferma il sindacalista Michele Bellino –. Nelle mense scolastiche viene ancora applicato un contratto collettivo del 1989, che riconosce appena 35 euro in più rispetto alla paga base. Una cifra del tutto insufficiente, che non tiene conto dell'inflazione e del costo della vita».

A pesare sulle condizioni economiche dei dipendenti, in larga maggioranza donne, è anche il ricorso a contratti part time con un monte ore settimanale molto ridotto, in alcuni casi, secondo il sindacato, inferiore ai minimi garantiti dal contratto nazionale.

«Per andare incontro alle richieste delle committenze – prosegue Bellino – si preferisce impiegare più persone con contratti part time, che prevedono un numero di ore molto basso, invece che garantire agli operatori un monte ore adeguato e un sostentamento dignitoso». Una situazione che costringe una parte del personale a cercare un secondo impiego.

Il sindacato punta inoltre il dito contro il fenomeno del lavoro invisibile, ovvero tutte quelle attività necessarie al funzionamento delle mense che non troverebbero un riconoscimento economico in busta paga.

«Lavoratrici e lavoratori lamentano un alto numero di ore lavorate ma non pagate – sottolinea Bellino –. Questo lavoro viene svolto spesso prima o dopo l'orario di lavoro retribuito, a volte addirittura saltando le pause pranzo. È un fenomeno che va contrastato: tutte le attività svolte devono essere riconosciute e retribuite».

Da qui l'appello della Uiltucs alle istituzioni e alle associazioni datoriali affinché si apra una nuova stagione di confronto.

«Le committenze, pubbliche e private, devono assumersi la responsabilità dell’impatto economico e sociale dei servizi affidati – conclude il segretario Vassilios Bassios –. Le condizioni del personale devono essere messe al centro del dibattito, tanto dal punto di vista dei salari quanto da quello dell’organizzazione del lavoro. Su queste basi va costruita una nuova fase di contrattazione».