TRENTO. Sono circa 18.000 gli emendamenti presentati dalle minoranze all'assestamento del bilancio provinciale 2026-2028, in discussione la prossima settimana in Consiglio provinciale a Trento.

Alla scadenza del termine, fissata per oggi a mezzogiorno, l'Alleanza Democratica Autonomista ne ha depositati circa 13 mila e Onda 5 mila, prevalentemente di natura ostruzionistica.

Accanto all'ostruzionismo sono state però presentate diciassette proposte di merito: tredici da ADA - Pd del Trentino, Campobase, Casa Autonomia.eu e Alleanza Verdi e Sinistra - e quattro di Onda. L'obiettivo dichiarato dalle opposizioni è aprire in aula un confronto con la Giunta e la maggioranza, verificando la possibilità di raggiungere un'intesa sulle proposte considerate prioritarie.

La manovra di assestamento sarà presentata in aula venerdì 24 luglio alle ore 10, mentre l'esame prenderà il via lunedì.