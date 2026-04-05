TRENTO. Alcuni distributori Eni di Trento hanno esaurito le scorte di diesel e in alcuni casi anche di benzina, complici i prezzi particolarmente competitivi della compagnia — unica a mantenere il diesel sotto i 2 euro — che hanno scatenato una corsa agli acquisti. Gli automobilisti si presentano con taniche per fare scorta, temendo di restare a secco, e nessun gestore è in grado di dire quando arriveranno nuovi rifornimenti.



Nel frattempo i prezzi continuano a salire: in Trentino il diesel ha raggiunto una media di 2,138 euro al litro, con la provincia di Bolzano in testa alla classifica nazionale a 2,160 euro. Sulle autostrade la situazione è ancora più critica, con il self service Esso sull'A22 che ieri vendeva il gasolio a 2,604 euro. Rincari che pesano soprattutto in questo lungo weekend pasquale, quando l'uso dell'auto è più intenso.



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