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TRENTO. Una nuova opportunità per gli apicoltori trentini di accedere ai contributi provinciali. Dal 12 al 26 ottobre 2026 riaprono i termini per presentare le domande di sostegno al settore, grazie alle risorse ancora disponibili nell'ambito degli interventi della Politica agricola comune. La Provincia mette a disposizione 90.536,62 euro, rimasti inutilizzati dopo la prima scadenza del bando.
«Abbiamo deciso di riaprire il bando per mettere a disposizione del comparto tutte le risorse ancora disponibili», spiega l'assessora provinciale all'agricoltura Giulia Zanotelli. «Si tratta di un'opportunità concreta per gli apicoltori e di un modo per utilizzare pienamente le risorse stanziate a sostegno di un settore importante per l'agricoltura, per l'economia del territorio e per la tutela della biodiversità».
Per la campagna apistica 2026-2027 lo stanziamento complessivo ammonta a 273.746,14 euro. Alla prima scadenza, fissata al 30 settembre, erano state presentate richieste di contributo per 183.209,52 euro. La riapertura consentirà quindi di assegnare le somme residue attraverso nuove domande, offrendo un'ulteriore possibilità agli operatori interessati.
Le richieste dovranno essere presentate attraverso il sistema informativo agricolo provinciale SRTrento, accessibile anche dal portale provinciale dedicato all'agricoltura. Il termine ultimo è fissato alle ore 13 di lunedì 26 ottobre 2026. Dopo questa data si chiuderà la nuova finestra prevista dalla Provincia per l'accesso ai finanziamenti destinati all'apicoltura.