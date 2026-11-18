TRENTO. In Trentino si utilizzano sempre meno antibiotici. Nel 2025 il consumo complessivo, considerando sia i farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale sia quelli acquistati privatamente, è sceso a 13,6 dosi giornaliere ogni mille abitanti, con una diminuzione del 15,4% rispetto al 2024. Un andamento che riporta i consumi sotto i livelli precedenti alla pandemia e colloca il territorio tra quelli più virtuosi a livello nazionale, con valori inferiori del 16% rispetto alla media italiana.

A evidenziarlo è Asuit, in occasione della Giornata europea degli antibiotici. Il dato più significativo riguarda la popolazione pediatrica: tra i bambini da 0 a 13 anni, l'utilizzo di antibiotici si è dimezzato in un anno. Anche la quota di minori che ha ricevuto almeno una prescrizione è diminuita sensibilmente, passando dal 37,6% del 2024 al 24,9% del 2025.

Un risultato che, secondo l'azienda sanitaria, è legato al coinvolgimento dei pediatri di libera scelta in un progetto dedicato all'appropriatezza delle diagnosi e delle prescrizioni. Tra gli strumenti adottati figurano il test rapido per individuare lo streptococco nei casi di faringo-tonsillite e l'impiego dell'amoxicillina come antibiotico di prima scelta quando indicato. È diminuito, inoltre, il ricorso ai farmaci ad ampio spettro.

La riduzione dei consumi rappresenta un passaggio importante nella lotta all'antibiotico-resistenza, fenomeno che si verifica quando i batteri sviluppano la capacità di resistere ai medicinali utilizzati per contrastare le infezioni. Un problema che rende alcune terapie progressivamente meno efficaci e che richiede un uso responsabile degli antibiotici.

Asuit richiama quindi l'attenzione sui comportamenti da evitare: non assumere antibiotici di propria iniziativa, non utilizzare medicinali avanzati da precedenti trattamenti e non condividerli con altre persone. È inoltre fondamentale seguire sempre le indicazioni del medico, rispettando dosaggi e durata della terapia prescritta.