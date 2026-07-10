BOLZANO. Una persona ha perso la vita in un incidente con il parapendio sull'Alpe di Siusi.

La disgrazia si è verificata alle ore 14.30, subito dopo il decollo in località Spitzbühl.

La vittima è Marco Prinoth, 58 anni di Castelrotto. L'altoatesino stava pilotando il parapendio durante un volo tandem, quando - probabilmente per un malore - ha perso il controllo della vela, finendo contro un albero. La passeggera, una turista tedesca di 29anni, è invece rimasta illesa.

Sul posto sono intervenuti l'elisoccorso Pelikan 1, il Soccorso alpino e i Carabinieri che hanno effettuati i rilievi di legge.