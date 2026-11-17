TRENTO. Musica all'aperto e nuove possibilità di organizzare eventi negli agriturismi del Trentino. Arriva il parere favorevole, con due astensioni, all'articolo 9 della proposta normativa illustrata dall'assessora provinciale Giulia Zanotelli, che introduce novità per le attività agrituristiche ed enoturistiche.

La disposizione punta ad allineare la disciplina degli agriturismi a quella dell'enoturismo, consentendo alle aziende che svolgono attività vitivinicola di collaborare con i pubblici esercizi nell'organizzazione di eventi ricreativi. L'obiettivo, ha spiegato Zanotelli, è sostenere anche le attività legate alla valorizzazione del vino e delle produzioni locali.

Un'altra novità riguarda la possibilità di proporre musica all'aperto di accompagnamento, senza ballo, fino a un massimo di 100 persone. L'attività sarà consentita previa presentazione della Scia alla polizia amministrativa, semplificando così le procedure per gli operatori interessati.

Il provvedimento ha ottenuto il via libera con due astensioni. Favorevole anche Stanchina, dopo le rassicurazioni sull'assenza di concorrenza impropria nei confronti dei pubblici esercizi. La norma riguarderà esclusivamente gli agriturismi con produzione vitivinicola. Nel regolamento attuativo sarà inoltre previsto che le imprese trentine di somministrazione di alimenti e bevande rispettino gli stessi vincoli territoriali relativi all'utilizzo e alla promozione dei prodotti locali.