TRENTO. Meno aggressioni segnalate negli ospedali trentini e una maggiore percezione di sicurezza tra gli operatori sanitari. Nei primi otto mesi del 2026 le segnalazioni di episodi aggressivi sono diminuite del 38% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. È quanto emerge dai dati provvisori presentati durante l'ultimo incontro del tavolo tecnico sugli agiti aggressivi di Asuit, al quale partecipano anche i rappresentanti sindacali del comparto sanità.

Un risultato che l'Azienda sanitaria riconduce anche alle misure introdotte per proteggere il personale, a partire dal rafforzamento della sorveglianza nei presidi ospedalieri e nei pronto soccorso. Sono aumentate le presenze degli addetti alla vigilanza e delle guardie giurate non armate, mentre sono stati introdotti strumenti per segnalare rapidamente le situazioni critiche e percorsi di formazione dedicati alla prevenzione della violenza.

Tra le novità c'è anche il ricorso alla tecnologia. Dal 2025 sono stati messi a disposizione dei lavoratori i braccialetti «DECT», dotati di un pulsante che permette di attivare un allarme per richiedere l'intervento immediato della vigilanza o delle forze dell'ordine. Sono stati inoltre installati sistemi di allarme in ambienti considerati a rischio e potenziati i dispositivi di monitoraggio e gli alert centralizzati.

Al pronto soccorso di Trento è attivo, in fase sperimentale, anche un sistema di videosorveglianza predittiva basato sull'intelligenza artificiale. Il progetto pilota, attualmente sottoposto a valutazione, punta a individuare eventuali segnali premonitori di possibili aggressioni.

Accanto agli strumenti tecnologici, Asuit ha investito sulla preparazione degli operatori. Particolarmente apprezzati i corsi sulle tecniche di de-escalation, utili a gestire situazioni di tensione e comportamenti violenti. È stato inoltre reso più accessibile il supporto psicologico per il personale vittima di aggressioni, attraverso un collegamento dedicato nella pagina iniziale dell'intranet aziendale.

L'azienda intende proseguire su questa strada. Il direttore generale Antonio Ferro ha confermato che la sicurezza dei lavoratori resta una priorità, assicurando la prosecuzione del confronto con le organizzazioni sindacali per raccogliere proposte e aggiornare gli interventi.

Sono già state avviate interlocuzioni con la Provincia per reperire le risorse necessarie a rafforzare ulteriormente la protezione nei presidi ospedalieri, con particolare attenzione ai pronto soccorso periferici, dove si punta a garantire anche la presenza di guardie giurate.