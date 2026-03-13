TRENTO. Nel 2025 in Trentino il rendimento annuo di locazione è stato dl 4,9% per un bilocale e del 4,5% per un trilocale: lo rivela un'analisi del'Ufficio studi del gruppo Tecnocasa sui contratti a lungo termine.

Nella prima parte del 2025 in Italia il 18% delle compravendite immobiliari è stato realizzato per investimento, in leggera diminuzione rispetto allo stesso periodo del 2024, quando la percentuale era del 19,4%.

Secondo l'analisi "i rendimenti annui da locazione restano interessanti: per un bilocale di 65 mq nelle grandi città italiane il rendimento è intorno al 5,8%, le metropoli che spiccano per avere i rendimenti maggiori sono: Genova con 7,5%, Palermo con 7,1%, Verona con 6,6%". Anche la rivalutazione dell'immobile conta e negli anni c'è stato un recupero dei prezzi.

Gli investimenti preferiti sono quelli nelle città in cui ci sono le università, come nel caso di Trento: ma anche "limitando l'esame alle grandi città italiane, dal 1998 ad oggi, a livello nazionale c'è stata una rivalutazione dei valori del 143,7%".