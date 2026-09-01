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TRENTO. Il Soccorso Alpino saluta Laspo, cane da ricerca che per molti anni ha fatto parte della grande famiglia dei soccorritori. Dopo dieci anni di servizio come unità cinofila, da cinque anni si godeva la meritata pensione.
Una lunga carriera trascorsa tra addestramenti, ricerche in superficie e interventi in valanga, sempre al fianco del suo conduttore Roberto. Un rapporto costruito sulla fiducia e sull’intesa indispensabili per affrontare situazioni spesso difficili e delicate.
Tra gli interventi che hanno segnato la sua storia c’è quello del 2017 sotto Cima Nambino, dopo l’incidente di un elicottero. In quei momenti concitati, Laspo raggiunse una persona disseppellita dalla valanga, rimanendo accanto a lei fino a quando fu necessario.
Ora il Soccorso Alpino lo ricorda come un vero compagno di squadra. A salutarlo sono soprattutto le parole del suo conduttore Roberto: «Grazie per ogni momento in cui ci hai ricordato cosa significa fidarsi davvero».
Un ultimo messaggio accompagna l’addio: «Ciao Laspo». Il saluto a un cane che, anche dopo la pensione, non aveva mai smesso davvero di essere parte della squadra.