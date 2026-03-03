TRENTO. Il sorriso di Nicola Brentari si è spento a soli 49 anni. A strapparlo dall'affetto dei suoi cari, una grave malattia che lo aveva colpito pochi anni fa, senza mai arrestare, però, la sua forza e la sua voglia di vivere. Laureato in Giurisprudenza e operatore del patronato, impiegato per una decina di anni (fino al 2021) presso le Acli di Lavis, Pergine e Trento, ma anche collaboratore per Rtt La Radio, Brentari detto "Train" era soprattutto conosciuto per la sua musica, elemento che da sempre aveva scandito la sua vita.



Grandissimo estimatore dei Pink Floyd e appassionato dei Marlene Kuntz, Train aveva fatto parte di tanti progetti che lo avevano visto protagonista come musicista e cantautore. Fra gli ultimi, Train in Spain, nato durante un suo Erasmus. Ma da citare anche la Jolly Jocker Band, i Mind the gap, Broken Music e i Tre Verticale.



«Entusiasmo, ironia e altruismo» erano elementi del suo carattere che mai lo avevano abbandonato nemmeno negli ultimi giorni. Tanto da cominciare ad avviare una serie di collaborazioni per uscire con un suo ultimo repertorio. «Uomo di grande cultura e non solo musicale», Brentari ha lasciato il segno sia professionalmente che umanamente.



«Ha lasciato un bellissimo ricordo - così Walter Nicoletti, presidente delle Acli - disponibile e intelligente. Grande umanità e capacità di occuparsi degli utenti e di chi aveva bisogno. Ci stringiamo al dolore dei suoi cari». «La nostra amicizia era nata con la musica - lo ricorda anche l'amico Stefano Mura - A lui piaceva tutto ciò che era musica: spaziava dai gruppi italiani di nicchia ai mostri sacri. Un ragazzo solare, sempre allegro, contento che amava circondarsi di musicisti».



Ad aggiungersi anche la voce di Alessandro Toracchio: «Abbiamo condiviso tanti momenti insieme, legati alla musica. Nicola è stata una persona vera, sincera e molto felice di ciò che faceva. Eccezionale e disponibile, è stato un grande amico». Il 49enne lascia i genitori e l'amato figlio, Simone. I suoi funerali si terranno oggi, martedì 3 marzo alle 15, nella chiesa del cimitero monumentale di Trento.