MONTECCHIO MAGGIORE. Lutto nel mondo dell’imprenditoria veneta. È morto improvvisamente Giuseppe “Beppe” Ramonda, 87 anni, ultimo dei fondatori del gruppo di negozi di abbigliamento Sorelle Ramonda, marchio molto conosciuto anche in Trentino-Alto Adige, dove è presente con diversi punti vendita. L’imprenditore si è spento nella notte a Montecchio Maggiore, in provincia di Vicenza. Proprio dalla frazione di Alte Ceccato era cominciata l’avventura imprenditoriale della famiglia, un luogo al quale Ramonda era rimasto profondamente legato e dove aveva sempre vissuto.

La scomparsa è arrivata improvvisa. Nella serata di venerdì 4 settembre Giuseppe Ramonda aveva brindato con gli amici al termine delle vacanze e per il suo 87esimo compleanno, compiuto lo scorso 31 luglio. Nulla lasciava presagire quanto sarebbe accaduto poche ore dopo. Intorno alle 19 ha accusato un malore e, per precauzione, si è recato in ospedale. Le sue condizioni sono poi precipitate e alcune ore più tardi è morto a causa di un arresto cardiaco.

Alla notizia della morte è arrivato il cordoglio del presidente della Regione Veneto Alberto Stefani: «La scomparsa di Giuseppe Ramonda lascia un grande vuoto nel mondo dell'impresa veneta e, prima ancora, nella nostra comunità. Giuseppe Ramonda è stato uno straordinario imprenditore veneto. Insieme a Maria e Ginetta ha saputo trasformare una storia familiare, nata dal lavoro e dal sacrificio, in una realtà conosciuta ben oltre i confini della nostra regione, senza mai perdere il legame con la propria terra». E aggiunge: «La sua vicenda racconta il Veneto migliore: quello che sa rimboccarsi le maniche, avere coraggio, innovare e costruire, generazione dopo generazione».

«Oggi – conclude Stefani – perdiamo una figura che ha rappresentato un'intera stagione dello sviluppo economico e sociale della nostra terra. Ma ciò che ha costruito, insieme agli insegnamenti che ha saputo trasmettere, continuerà a vivere nella sua famiglia, nell'azienda e nelle tante persone che hanno avuto la fortuna di incontrarlo». I funerali di Giuseppe Ramonda saranno celebrati lunedì 7 settembre alle 15 ad Alte Ceccato.