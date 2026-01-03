BOLZANO. E' in netto miglioramento la situazione del traffico in autostrada del Brennero per il tradizionale cambio degli sciatori per gli ultimi giorni della vacanze di Natale. In direzione nord era stato previsto il bollino nero e, infatti, si sono registrati quasi 130 chilometri di rallentamenti con code a tratti tra Verona Nord ed Egna. In direzione sud il traffico è invece risultato rallentato tra Bolzano Sud e Affi.



L'A22 prevede per martedì nuovamente il bollino nero, questa volta però in direzione sud per il rientro dei turisti dalle località sciistiche.