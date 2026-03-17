VERONA. Tre padiglioni, più di 150 espositori e circa 180 appuntamenti tra corsi, workshop e approfondimenti, in una vetrina di oltre 10mila metri quadrati interamente dedicati agli appassionati di natura, orto, giardino e vita all'aria aperta. Sono i numeri dell'edizione 2026 di Vita in Campagna-La Fiera, l'appuntamento che da venerdì 20 a domenica 22 marzo trasforma Veronafiere nella casa green in tutte le sue declinazioni: dall'orto al giardino e alla piccola agricoltura, dagli animali da compagnia ai piccoli allevamenti, passando per attrezzature, tecnologie amatoriali, piante, fiori e tutti i prodotti della terra per la tavola.

La fiera è stata presentata a Casa Verona, presente anche il sindaco Damiano Tommasi. "Vita in Campagna è un evento che nasce dalla passione e proprio con passione, cura ed entusiasmo abbiamo organizzato questa nuova edizione - ha spiegato l'event manager di Vita in Campagna-La Fiera, Michele Schenato -. La manifestazione è infatti il risultato di una collaborazione tra L'Informatore Agrario e Veronafiere, ma è soprattutto un progetto condiviso con gli espositori. Sono loro i primi promotori di questa rassegna che è diventata un punto di riferimento per tutti gli hobby farmer e chi ama natura, vita all'aria aperta e prendersi cura del verde.

Quest'anno l'offerta nei tre padiglioni è ancora più articolata ed è stato particolarmente potenziato lo spazio riservato alle famiglie, con attività per bambini e a contatto diretto con gli animali". In calendario, nei tre giorni di manifestazione, 178 corsi suddivisi in dieci aree tematiche dedicate a orto, giardino, frutteto, vigneto, oliveto, api, animali da cortile, casa in campagna e pet therapy, con il coinvolgimento di 24 esperti dei diversi settori.

"Ambiente, territorio, biodiversità, sostenibilità e autoconsumo sono i principi che la Fiera di Vita in Campagna desidera trasmettere ai propri visitatori - ha aggiunto Elena Rizzotti, presidente de L'Informatore Agrario -. L'evento rappresenta un'occasione unica per avvicinarsi o approfondire il valore del vivere nel verde e all'aria aperta, coltivando e prendendosi cura di piante e animali nel rispetto dell'ambiente e della biodiversità".