CALCERANICA AL LAGO. La Provincia ha autorizzato la realizzazione di una nuova Dog Beach sulle rive del lago di Caldonazzo. Con una recente determinazione del Servizio bacini montani è stata infatti concessa al Comune di Calceranica al Lago l'occupazione di una porzione di demanio lacuale per allestire, in via sperimentale, un'area balneare dedicata ai cani nella zona della spiaggia del Pescatore, dove si trova la scultura metallica dell'orso. L'intervento interesserà una superficie di circa 280 metri quadrati tra spiaggia e alveo lacustre e resterà autorizzato fino al 31 dicembre 2035, in continuità con la concessione già in essere per l'utilizzo delle aree demaniali del lago.

La nuova spiaggia per cani nasce con l'obiettivo di offrire uno spazio più funzionale agli animali d'affezione e ai loro proprietari rispetto all'area oggi utilizzata. La collocazione individuata è stata ritenuta compatibile sia con la frequentazione turistica sia con le esigenze di tutela ambientale.

Dal punto di vista operativo l'allestimento sarà leggero e completamente reversibile. Il progetto prevede il posizionamento di tre delimitazioni in acciaio fissate con supporti amovibili, alcune boe per delimitare lo specchio d'acqua riservato ai cani e due pannelli informativi con regole e divieti. Tutte le strutture dovranno poter essere rimosse rapidamente in caso di necessità.

La Provincia di Trento ha subordinato il via libera a una serie di prescrizioni tecniche. In particolare, le boe non dovranno ostacolare la normale balneazione né eventuali manifestazioni sul lago. Al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi e qualsiasi modifica futura dell'area dovrà essere preventivamente autorizzata. I lavori dovranno essere conclusi entro il 31 dicembre 2026 e comunicati agli uffici provinciali competenti e alla Stazione forestale di Levico Terme.

L'iniziativa avrà inizialmente carattere sperimentale. Se l'esperienza darà risultati positivi, la nuova Dog Beach potrebbe sostituire l'attuale spiaggia per cani situata all'estremità opposta della spiaggia di Calceranica al Lago, nei pressi del passaggio a livello di via al Lago e dell'incrocio con via Lungo Lago, oggi di dimensioni più contenute. La realizzazione dell'intervento dovrebbe essere finanziata da un imprenditore locale attraverso gli strumenti di collaborazione tra amministrazione e cittadini previsti dal regolamento comunale sui beni comuni, senza costi a carico dell'amministrazione pubblica.