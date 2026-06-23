TRENTO. Un escursionista olandese di 61 anni è rimasto ferito nel pomeriggio di oggi dopo una caduta avvenuta nei pressi della Forcolotta di Noghera, nelle Dolomiti di Brenta. L'uomo stava percorrendo il sentiero che collega il rifugio Agostini al rifugio Pedrotti quando è scivolato, ruzzolando per una decina di metri lungo il pendio sottostante e riportando diversi traumi. La richiesta di aiuto al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata intorno alle 17 da parte del compagno di escursione che si trovava con lui.



La Centrale Unica di Emergenza ha disposto l'intervento dell'elicottero e ha attivato la Stazione San Lorenzo in Banaledel Soccorso Alpino e Speleologico Trentino. Due operatori hanno raggiunto la zona dell'incidente, mentre un soccorritore già presente nei dintorni è intervenuto immediatamente, collaborando alle operazioni e accompagnando in sicurezza il compagno dell'infortunato al rifugio Agostini al termine del soccorso.



Raggiunto dai sanitari, il 61enne è stato trovato cosciente. Dopo le prime cure e la stabilizzazione sul posto, è stato recuperato con il verricello e trasportato in elicottero all'ospedale Santa Chiara di Trento, dove è stato affidato ai medici per gli accertamenti e le cure necessarie.