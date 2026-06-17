Quasi tutti i sistemi per la telesanità presuppongono la disponibilità di internet. Zoya Technologies oggi ha lanciato ZoyeMed 3.0 Resilience Edition , un terminale clinico AI destinato a offrire e completare un episodio medico senza connessione internet in qualsiasi fase.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260617565910/it/

The ZoyeMed 3.0 Resilience Edition - a fully standalone clinical AI terminal engineered to operate without internet connectivity, integrating point-of-care diagnostics, examination tools, and on-device AI in a single 5-square-metre footprint (Photo: AETOSWire)

La continuità assistenziale rappresenta la prima vittima dell'interruzione nel funzionamento delle infrastrutture. Disastri, instabilità della griglia e implementazione da remoto interrompono continuamente la connettività indispensabile per i sistemi basati sul cloud, proprio quando la capacità clinica è più necessaria.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Fonte: AETOSWire

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260617565910/it/

Sanket Santra

communications@zoyel.one

+97142266599

www.zoyel.com





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire