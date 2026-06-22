Zilliz , la società creatrice di Milvus , il database vettoriale open source più diffuso al mondo, oggi ha annunciato l'anteprima pubblica di Zilliz Vector Lakebase, un'importante release di Zilliz Cloud che abbina il database vettoriale di produzione con una base di dati condivisa e nativa per i lake.

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Vector Lakebase mantiene al centro la ricerca vettoriale in tempo reale di Zilliz Cloud, il motore a cui già si affidano Zillow, OpenEvidence, Exa, Filevine, MiniMax e oltre 10.000 aziende e team di AI, e la estende con tre nuove modalità di elaborazione degli stessi dati: esplorazione interattiva, analisi batch su larga scala e ricerca diretta su data lake esterni.

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