Xsolla, azienda leader mondiale nel commercio di videogiochi, oggi ha annunciato la sua sponsorizzazione di First Playable Florence (FPF) 2026, il prestigioso raduno annuale europeo per gli sviluppatori indipendenti di videogiochi alla ricerca di accordi di pubblicazione, investimenti e collaborazioni con piattaforme. L'11 giugno, a Firenze, Xsolla ospiterà due iniziative di programmazione dedicate agli sviluppatori guidate da Inês Ramalho, l'esperta di Xsolla nella crescita basata sui partner e nella strategia del publishing. Insieme, le sessioni sono progettate per dare agli studi indipendenti di giochi per PC strumenti concreti per due delle conversazioni più importanti che avranno nel mercato attuale: quella che li porta alla pubblicazione e quella che intrattengono con sé stessi su come crescere in modo sostenibile una volta pubblicati.

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Graphic: Xsolla

First Playable Florence è l'evento pensato proprio per il momento in cui uno studio ha qualcosa che vale la pena mostrare e deve trovare il partner giusto per portarlo avanti. Con editori, investitori e operatori di piattaforme che si incontrano attivamente con gli sviluppatori durante l'evento, FPF rappresenta un concentrato di opportunità, nel quale la preparazione, il posizionamento e la capacità di comunicare il valore di un gioco può rapidamente e chiaramente fare la differenza tra un colloquio di approfondimento e un vicolo cieco. La presenza di Xsolla a FPF riflette l'impegno più ampio della società nel fornire agli sviluppatori non solo l'infrastruttura commerciale, ma anche le conoscenze strategiche per navigare le relazioni del settore che decidono se un gioco raggiunge il suo pubblico.

Al FPF 2026, Xsolla ospiterà due sessioni l'11 giugno:

Tavola rotonda: hai 5 minuti: come catturare un editore Giovedì 11 giugno | ore 11:00

Inês Ramalho presiederà una tavola rotonda gratuita dedicata a una realtà affrontata da tutti gli sviluppatori presenti all'evento: in conversazioni iniziali con editori, la finestra di tempo utile per fare un'impressione è breve, la concorrenza intensa e il divario tra un gioco valido e un pitch riuscito è più ampio di quello atteso dalla maggior parte degli studi. La tavola rotonda si concentrerà su come distillare l'attrattiva principale del gioco in un linguaggio efficace che arriva subito all'interlocutore, cosa valutano concretamente gli editori in quei primi cinque minuti oltre il gioco stesso, i più comuni errori strutturali che indeboliscono i pitch degli studi che hanno il prodotto ma non ancora l'inquadramento, e come posizionare un titolo in modo competitivo in termini di pubblico, diversificazione di mercato e potenziale commerciale. Anziché dare consigli teorici, la sessione è pensata come una discussione aperta, finalizzata a dare agli sviluppatori le strutture e le competenze verbali per incontrare editori al FPF e oltre con vera convinzione.

Sessioni orali: la fine dell'acquisizione pagata? Come i giochi per PC si stanno ampliando attraverso creatori e collaborazioni Giovedì 11 giugno | ore 12:00

Inês Ramalho terrà una presentazione di 45–60 minuti, esaminando uno dei cambiamenti strategici più significativi in corso nel marketing dei giochi per PC. La scoperta dei contenuti in streaming è diventata sempre più difficile da progettare attraverso i soli mezzi pagati. I costi di acquisizione degli utenti continuano a salire. E i giocatori che più probabilmente si convertiranno sono quelli che hanno sentito parlare di un gioco da qualcuno di cui si fidano, uno streamer, un YouTuber, un affiliato con una community dedicata, non da un annuncio pubblicitario ricevuto all'interno di altri contenuti. La sessione dimostrerà che le collaborazioni tra creatore e affiliato non sono un canale aggiuntivo oltre all'acquisizione pagata; sono un'alternativa strutturalmente superiore per gli studi che costruiscono la giusta infrastruttura intorno a loro. Ramalho illustrerà come Xsolla Partner Network connette gli studi con una rete globale di creatori, affiliati e partner mediatici, centralizzando la gestione delle campagne, la generazione di link tracciabili, i dashboard delle prestazioni e i payout globali automatizzati in un motore di crescita misurabile e ripetibile. Casi d'uso pratici includeranno lanci di giochi nuovi, giochi live e l'espansione internazionale in mercati in cui i creatori regionali offrono accessi, ma che le campagne pagate non riescono a raggiungere in modo adeguato.

"La conversazione su come crescono i giochi per PC è sostanzialmente cambiata e la maggior parte degli sviluppatori ai quali parliamo avvertono quel cambiamento ma non hanno ancora costruito i sistemi per approfittarne", ha dichiarato Berkley Egenes, Direttore del marketing e della crescita di Xsolla. "L'acquisizione pagata funziona ancora, ma il rendimento sta calando e la dipendenza è pericolosa. Le collaborazioni tra creatore e affiliato aumentano con la fiducia, non con la spesa e quando costruisci l'infrastruttura giusta attorno a loro, l'economia è strutturalmente migliore. È quanto Inês mostrerà agli sviluppatori al FPF: come costruire. E prima di tutto questo, la tavola rotonda riguarda assicurarsi che non lascino Firenze prima di aver avuto conversazioni con gli editori per le quali sono venuti. Cinque minuti bastano se si sa cosa fare".

Gli sviluppatori che partecipano a First Playable Florence possono incontrare il team di Xsolla l'11 giugno per saperne di più su Xsolla Partner Network e su come l'infrastruttura commerciale di Xsolla sia in grado di sostenere la loro strategia di pubblicazione e di crescita. Per maggiori informazioni, visitare xsolla.com .

Per saperne di più sulla partecipazione di Xsolla a First Playable Florence, visitare: https://xsolla.pro/First-Playable-Florence

Informazioni su Xsolla

Xsolla è un'azienda commerciale mondiale che crea a offre tutto ciò di cui hanno bisogno gli sviluppatori per lanciare, sviluppare e monetizzare i videogiochi. Basata a Los Angeles, California, la società supporta studi di ogni dimensione, dagli indipendenti a quelli più grandi, con soluzioni che comprendono il commercio diretto al consumatore, i pagamenti intelligenti, la proprietà intellettuale basata sull'intrattenimento e prodotti per il coinvolgimento dei giocatori. Xsolla aiuta gli sviluppatori a finanziare, distribuire, commercializzare e monetizzare i videogiochi su vasta scala. Società di fiducia per oltre il 60% dei primi 100 giochi più redditizi, Xsolla opera come agente commerciale di riferimento in oltre 200 aree geografiche con accesso a più di 1.000 metodi di pagamento locale in tutto il mondo. Forti di una profonda fiducia nel futuro del gaming, noi di Xsolla siamo determinati a creare opportunità e a favorire la crescita dei creatori di tutto il mondo.

Per maggiori informazioni, visitare xsolla.com .

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Contatto per i media

Derrick Stembridge

Vicepresidente delle Pubbliche relazioni globali, Xsolla

d.stembridge@xsolla.com





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