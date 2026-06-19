Xsolla, azienda commerciale attiva nei videogame a livello mondiale che aiuta gli sviluppatori a lanciare, far crescere e monetizzare i propri giochi, oggi ha annunciato la sponsorizzazione del Game Camp France, in programma il 18 e il 19 giugno 2026.

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Graphic: Xsolla

L'industria dei videogame francese è nota per essere tra le più dinamiche d'Europa, con un fatturato di circa 5,8 miliardi di euro registrato nel 2025. Più che un mercato centralizzato, si tratta di un mosaico di scene regionali caratterizzate da comunità proprie, identità creativa e dinamiche commerciali specifiche. Il Game Camp France riveste un ruolo strategico nel riunire queste diverse voci e crea uno spazio centralizzato per la collaborazione, lo scambio e la crescita.

Con la sponsorizzazione del Game Camp France, Xsolla investe direttamente nell'ecosistema locale e negli sviluppatori che lo animano. Xsolla sarà presente all'evento per interagire con gli studi, condividere punti di vista, puntare i riflettori sulla sua offerta di prodotti e percepire meglio le priorità che caratterizzano il mercato francese attuale.

"Il Game Camp France rappresenta un ritratto unico della diversità e della forza dell'ecosistema dei videogame in Francia", è il commento di Berkley Egenes, responsabile marketing e della crescita presso Xsolla. "Siamo orgogliosi di supportare un evento che riunisce un numero così elevato di comunità regionali e di connetterci direttamente agli sviluppatori che plasmano il futuro del gaming in Francia".

"Il Game Camp France fa chiarezza su un punto: non si tratta di uno scenario in attesa di un'opportunità, ma di un comparto che si costruisce le proprie opportunità", ha sottolineato Eddy Celestine, responsabile dello sviluppo commerciale per la Francia e la UE presso Xsolla. "A Parigi, Lione, Lille, Bordeaux e Nantes gli studi dispongono già di talento e creatività; quello che stanno plasmando ora è l'ecosistema da abbinarvi. Eventi come il Game Camp France non sono periferici, ma rappresentano il punto di connessione, allineamento e progresso comune del settore".

In occasione del Game Camp France, Xsolla presenterà la propria infrastruttura di pagamenti globale che supporta oltre 1.000 metodi di pagamento in più di 200 aree geografiche. Progettata per ottimizzare la conversione e offrire esperienze di checkout localizzate, Xsolla Payments consente agli sviluppatori di entrare in contatto con i player internazionali e di adattarsi alle preferenze regionali e ai contesti normativi. Xsolla inoltre presenterà il modo in cui mette in contatto gli sviluppatori con proprietà intellettuali (IP) d'eccellenza nel settore dell'intrattenimento. Semplificando le opportunità di licenza e di partnership, Xsolla Agency aiuta gli studi a migliorare l'acquisizione di giocatori, a promuovere il coinvolgimento grazie alle LiveOps e a sbloccare nuovi percorsi di monetizzazione.

Per ulteriori informazioni sulla presenza di Xsolla in Francia visitare la pagina: https://xsolla.pro/GCF26

Informazioni su Xsolla

Xsolla è un'azienda commerciale mondiale che crea a offre tutto ciò di cui hanno bisogno gli sviluppatori per lanciare, sviluppare e monetizzare i videogiochi. Basata a Los Angeles, California, la società supporta studi di ogni dimensione, dagli indipendenti a quelli più grandi, con soluzioni che comprendono il commercio diretto al consumatore, i pagamenti intelligenti, la proprietà intellettuale basata sull'intrattenimento e prodotti per il coinvolgimento dei giocatori. Xsolla aiuta gli sviluppatori a finanziare, distribuire, commercializzare e monetizzare i videogiochi su vasta scala. Società di fiducia per oltre il 60% dei primi 100 giochi più redditizi, Xsolla opera come agente commerciale di riferimento in oltre 200 aree geografiche con accesso a più di 1.000 metodi di pagamento locale in tutto il mondo. Forti di una profonda fiducia nel futuro del gaming, noi di Xsolla siamo determinati a creare opportunità e a favorire la crescita dei creatori di tutto il mondo.

Per maggiori informazioni, visitare xsolla.com

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Contatto con i media

Derrick Stembridge

vicepresidente delle relazioni pubbliche globali di Xsolla

d.stembridge@xsolla.com





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