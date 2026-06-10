Xsolla, leader globale nel settore del commercio dei videogiochi, ha annunciato oggi la propria partecipazione a Gamesforum Hamburg 2026 il 9–10 giugno 2026, presso il NORD EVENT Panoramadeck ad Amburgo, in Germania. In qualità di Exclusive Global Partner della serie Gamesforum, Xsolla presenterà la propria esperienza in ambito commerciale diretto al consumatore durante uno dei principali incontri in Europa per la crescita e la monetizzazione dei giochi per dispositivi mobili, con Jane Startseva, Vicepresidente per lo sviluppo commerciale, EMEA, che salirà sul palco nel corso di due sessioni.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260609178972/it/

Graphic: Xsolla

La presenza di Xsolla ad Amburgo ne evidenzia il ruolo centrale per il passaggio dei videogiochi verso un commercio diretto al consumatore:

Il 9 giugno alle ore 10:00, Jane si è unita ad Adam Smart, Direttore globale per i Prodotti - Videogiochi presso AppsFlyer, per una presentazione di 30 minuti dal titolo "Web Shops and Attribution: Closing the Revenue Gap" (Negozi online e attribuzione: come colmare il divario dei ricavi). Mentre i negozi online consolidano il loro ruolo di canale principale di monetizzazione per gli sviluppatori di videogiochi, l'attribuzione rimane una delle sfide più importanti per il settore: è fondamentale fare le cose per bene, poiché gli studi sviluppano i loro obiettivi e le strategie di crescita di UA partendo da essa. La sessione ha analizzato lo stato attuale del tracciamento dei ricavi dai negozi online e ciò che gli sviluppatori devono fare per ottenere un quadro preciso e completo delle loro prestazioni aziendali all'interno dei canali diretti al consumatore.

Il 9 giugno alle 16:30, Jane parteciperà inoltre alla tavola rotonda interattiva "The Belonging Economy: How Mobile Games Build Value Through Player Relationships" (L'economia dell'appartenenza: come i giochi per dispositivi mobili creano valore attraverso le relazioni con i giocatori) assieme a Oliver Lindahl, Stratega e scienziato comportamentale presso Sagely e a Pedro Alvin, Responsabile marketing presso Supercell. La discussione analizzerà strategie concrete per ottimizzare le prestazioni dei negozi online, e tratterà argomenti quali comunicazione con i giocatori, ottimizzazione dello store, nuove opportunità di monetizzazione e rafforzamento della fiducia dei giocatori nelle esperienze di acquisto al di fuori del gioco.

"Essere un Exclusive Global Partner della serie Gamesforum dimostra il livello di serietà con cui Xsolla affronta il mercato dei videogiochi europeo e gli sviluppatori che lavorano qui", ha dichiarato Berkley Egenes, Direttore di marketing e crescita presso Xsolla. "Il passaggio al commercio diretto al consumatore è uno dei cambiamenti più significativi in atto in questo settore. Partecipare a eventi come quello di Amburgo, assieme a partner come AppsFlyer, è il modo in cui contribuiamo a far progredire il dibattito nel settore e a costruire modelli di business D2C su basi che gli studi di videogiochi e gli sviluppatori possano effettivamente misurare."

Studi, sviluppatori ed editori che partecipano a Gamesforum Hamburg 2026 possono conettersi con il team Xsolla in loco, oppure visitare il sito xsolla.com per ottenere maggiori informazioni sul negozio online e sulle soluzioni di commercio diretto al consumatore di Xsolla.

Per ottenere maggiori informazioni sulla partecipazione di Xsolla a Gamesforum Hamburg 2026, visitare il sito: https://xsolla.pro/gamesforum-hamburg

Informazioni su Xsolla

Xsolla è un'azienda commerciale mondiale che crea a offre tutto ciò di cui hanno bisogno gli sviluppatori per lanciare, sviluppare e monetizzare i videogiochi. Basata a Los Angeles, California, la società supporta studi di ogni dimensione, dagli indipendenti a quelli più grandi, con soluzioni che comprendono il commercio diretto al consumatore, i pagamenti intelligenti, la proprietà intellettuale basata sull'intrattenimento e prodotti per il coinvolgimento dei giocatori. Xsolla aiuta gli sviluppatori a finanziare, distribuire, commercializzare e monetizzare i videogiochi su vasta scala. Società di fiducia per oltre il 60% dei primi 100 giochi più redditizi, Xsolla opera come agente commerciale di riferimento in oltre 200 aree geografiche con accesso a più di 1.000 metodi di pagamento locale in tutto il mondo. Forti di una profonda fiducia nel futuro del gaming, noi di Xsolla siamo determinati a creare opportunità e a favorire la crescita dei creatori di tutto il mondo.

Per maggiori informazioni, visitare xsolla.com

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260609178972/it/

Contatto per i media



Derrick Stembridge

Vicepresidente delle relazioni pubbliche globali, Xsolla

d.stembridge@xsolla.com





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire