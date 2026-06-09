Xsolla, un leader globale nel commercio dei videogiochi, oggi ha annunciato la sua partecipazione a SuperReturn International 2026, che si svolge dall'8 al 12 giugno all'InterContinental Berlin. Con più di 6.000 partecipanti senior, compresi oltre 2.000 LP e 3.000 GP, SuperReturn International è ampiamente riconosciuto come l'evento di punta del capitale privato, con le migliori opportunità di investimento a livello globale.

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Graphic: Xsolla

Il settore dei videogiochi è maturato in uno dei segmenti più grandi e resilienti dell'economia dell intrattenimento a livello mondiale, superando i settori cinematografico e musicale messi assieme, portando avanti la crescita costante attraverso cicli di mercato in continua evoluzione. Eppure l'infrastruttura alla base della modalità di vendita, monetizzazione e distribuzione dei giochi a livello globale rimane sottovalutata dalla maggior parte della comunità degli investitori istituzionali. La presenza di Xsolla al SuperReturn International riflette una congiuntura più ampia: la convergenza di un settore dell'intrattenimento da diverse centinaia di miliardi di dollari con il tipo di infrastruttura commerciale con ricavi ricorrenti e scalabile a livello globale da molto tempo ricercata dal capitale privato.

La partecipazione di Xsolla è orientata sull'avanzamento di conversazioni significative: l'esplorazione di opportunità di accordi di alto valore, la creazione e l'approfondimento di partnership strategiche e il rafforzamento del riconoscimento del marchio in un pubblico finanziario globale attraverso una messaggistica mirata e un coinvolgimento diretto. L'azienda arriva a Berlino posizionata non semplicemente come un'azienda di videogiochi, ma come un fornitore di infrastruttura commerciale che opera all'intersezione di pagamenti, distribuzione e monetizzazione diretta al consumatore in uno dei mercati digitali in più rapida evoluzione al mondo.

"Il capitale privato e il commercio dei videogiochi sono più interconnessi di quanto molti pensino nella comunità degli investitori", ha dichiarato Dmitri Bourkovski, Direttore degli investimenti, Xsolla. "SuperReturn riunisce esattamente il calibro di investitori e responsabili delle decisioni che vogliamo incontrare. Veniamo a Berlino pronti ad avere conversazioni serie su ciò che Xsolla rappresenta come partner commerciale a lungo termine e attività a livello di investimento".

Dopo vent'anni, Xsolla continua a creare tutto ciò che serve agli sviluppatori e agli editori di giochi per gestire la complessità della distribuzione globale. Con attività in oltre 200 Paesi e oltre 1.000 metodi di pagamento integrati, Xsolla offre agli sviluppatori l'infrastruttura completa di cui hanno bisogno per lanciare prodotti, crescere e avere successo in un mercato globale. Le soluzioni dell'azienda dirette al consumatore, tra cui la sua piattaforma di vendita online, l'elaborazione di pagamenti e gli strumenti per l'acquisizione di giocatori, hanno contribuito a rendere Xsolla il fornitore n. 1 di giochi mobili e un partner di fiducia nel settore dei giochi a livello mondiale. Con più di 700 punti vendita online per giochi mobili integrati con successo e una rete di pagamenti che comprende i mercati più importanti del mondo, Xsolla consente ai giocatori di pagare online e giocare sul dispositivo, ovunque si trovino.

Quell'ampiezza della capacità di pagamenti globali, un modello direct-to-consumer comprovato e una profonda integrazione nell'ecosistema dei videogiochi sono proprio le caratteristiche che rendono Xsolla un partecipante convincente in conversazioni con gli investitori e i gestori di fondi riuniti al SuperReturn International 2026.

Per maggiori informazioni su SuperReturn International 2026, visitare https://informaconnect.com/superreturn-international/ .

Gli studi, gli editori e gli operatori interessati a incontrare il team Xsolla al SuperReturn International 2026 possono fissare un appuntamento su: https://xsolla.com/events/superreturn-international-2026/booking .

Per saperne di più su Xsolla e sulla sua suite completa di soluzioni commerciali di videogiochi, visitare xsolla.com .

Informazioni su Xsolla

Xsolla è un'azienda commerciale mondiale che crea a offre tutto ciò di cui hanno bisogno gli sviluppatori per lanciare, sviluppare e monetizzare i videogiochi. Basata a Los Angeles, California, la società supporta studi di ogni dimensione, dagli indipendenti a quelli più grandi, con soluzioni che comprendono il commercio diretto al consumatore, i pagamenti intelligenti, la proprietà intellettuale basata sull'intrattenimento e prodotti per il coinvolgimento dei giocatori. Xsolla aiuta gli sviluppatori a finanziare, distribuire, commercializzare e monetizzare i videogiochi su vasta scala. Società di fiducia per oltre il 60% dei primi 100 giochi più redditizi, Xsolla opera come agente commerciale di riferimento in oltre 200 aree geografiche con accesso a più di 1.000 metodi di pagamento locale in tutto il mondo. Forti di una profonda fiducia nel futuro del gaming, noi di Xsolla siamo determinati a creare opportunità e a favorire la crescita dei creatori di tutto il mondo.

Per maggiori informazioni, visitare xsolla.com .

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Derrick Stembridge

Vicepresidente delle pubbliche relazioni, Xsolla

d.stembridge@xsolla.com





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