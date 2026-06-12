Xsolla, un leader globale nel commercio dei videogiochi, oggi ha annunciato la sua partecipazione a Pocket Gamer Connects (PGC) Barcelona 2026, che si svolgerà il 15 e 16 giugno all'Hyatt Regency Barcelona a Barcellona, Spagna. Xsolla sarà presente per incontrare sviluppatori, editori e partner strategici, portando la sua infrastruttura commerciale diretta al consumatore a uno degli eventi più incentrati su opportunità e trattative commerciali nel calendario europeo del settore dei videogiochi.

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Graphic: Xsolla

Giunta alla seconda edizione annuale, PGC Barcelona è rapidamente diventata una conferenza d'obbligo per le aziende che sviluppano videogiochi per dispositivi mobili, attraendo più di 1.000 partecipanti provenienti da oltre 47 Paesi e facilitando migliaia di incontri commerciali strutturati attraverso la sua piattaforma dedicata al matching commerciale. Barcellona stessa è diventata una delle città più importanti d'Europa per i videogiochi, sede di studi tra cui Scopely, King, Rovio, Bandai Namco e Gameloft, che la rendono il contesto naturale per permettere a Xsolla di approfondire le sue relazioni nella community europea di sviluppatori ed editori.

La partecipazione di Xsolla a PGC Barcellona riflette l'impegno della società a essere presente in una sede in cui le aziende di videogiochi prendono decisioni e a fornire agli studi di tutta Europa gli strumenti commerciali di cui hanno bisogno per crescere autonomamente.

L'opportunità D2C per gli studi di giochi mobili non è mai stata tanto favorevole

Per gli studi di giochi mobili, il passaggio al commercio diretto ai consumatori non è più una considerazione futura; è un'opportunità immediata per realizzare ricavi. I cambiamenti normativi in tutta Europa e nel resto del mondo hanno aperto nuovi opportunità per consentire agli sviluppatori di vendere direttamente ai loro giocatori al di fuori dei tradizionali canali degli app store e gli studi che si affrettano ad approfittarne hanno maggiori possibilità di catturare un margine importante. Xsolla sarà presente a PGC Barcelona per aiutare gli sviluppatori a capire e approfittare di questa opportunità.

L'ecosistema Xsolla Web Shop è pensato proprio per questo momento. Con oltre 700 web shop lanciati con successo per i giochi mobili, compresi molti dei titoli più redditizi al mondo, la piattaforma di Xsolla offre vetrine, pagamenti, strumenti LiveOps e acquisizioni guidate dai creatori in modalità pre-integrata in un unico sistema connesso. Gli studi ottengono il pieno controllo delle loro relazioni con i giocatori, dei prezzi e della strategia promozionale, evitando la complessità operativa di doversi costruire quella infrastruttura.

Pagamenti progettati secondo le reali abitudini di pagamento dei giocatori

Raggiungere giocatori in tutta Europa e oltre richiede più di un'unica soluzione di pagamento. L'infrastruttura di pagamenti globali di Xsolla supporta più di 1.000 metodi di pagamento in oltre 200 località, coprendo le preferenze di pagamento locali che consentono la conversione in tutti i mercati. Per gli studi mobili che si espandono oltre i loro mercati nazionali o che intendono ridurre l'attrito in quelli esistenti, il livello di pagamenti di Xsolla si inserisce direttamente nell'ecosistema del web shop, dando ai giocatori un'esperienza fluida e localizzata dalla scoperta all'acquisto.

Entertainment IP come motore di crescita

Per gli studi che intendono accelerare l'acquisizione di giocatori e approfondire il coinvolgimento, Xsolla Agency offre l'accesso alla proprietà intellettuale premium basata sull'intrattenimento attraverso un modello principalmente commerciale. Anziché trattare la licenza IP come un costo di marketing, Xsolla Agency struttura gli accordi commerciali attorno ai risultati di monetizzazione, aiutando gli studi a ottenere una maggiore spesa per giocatore, abbassare i costi di acquisizione degli utenti e creare momenti LiveOps che aiutano a fidelizzare i giocatori a lungo termine. Al PGC Barcelona, Xsolla presenterà Xsolla Agency agli studi e agli editori europei per la prima volta, offrendo una nuova leva di crescita supportata dalla stessa infrastruttura scelta da oltre 1.500 sviluppatori in tutto il mondo.

"PGC Barcelona riunisce esattamente il tipo di aziende di giochi mobili che vogliamo vedere attorno allo stesso tavolo a fianco di studi ed editori che mirano seriamente alla crescita e cercano partner in grado di realizzarla su vasta scala", ha dichiarato Berkley Egenes, Direttore del marketing e della crescita in Xsolla. "Il discorso D2C è attualmente un'urgenza reale in Europa e riteniamo che la posizione di Xsolla sia particolarmente favorevole per aiutare gli studi ad affrettarsi a cogliere quella opportunità. Siamo impazienti di affrontare questi argomenti a Barcellona".

All'evento, i team di sviluppo commerciale, successo dei clienti e prodotti di Xsolla saranno in sede e disponibili per fissare incontri con partner attuali e potenziali.

Gli studi e gli editori interessati a incontrare il team di Xsolla al PGC Barcelona 2026 possono visitare: https://xsolla.com/events/pgc-barcelona-2026/booking .

Per saperne di più sulla partecipazione di Xsolla al PGC Barcelona 2026, visitare: https://xsolla.pro/PGC-Barcelona .

Informazioni su Xsolla

Xsolla è un'azienda commerciale mondiale che crea a offre tutto ciò di cui hanno bisogno gli sviluppatori per lanciare, sviluppare e monetizzare i videogiochi. Basata a Los Angeles, California, la società supporta studi di ogni dimensione, dagli indipendenti a quelli più grandi, con soluzioni che comprendono il commercio diretto al consumatore, i pagamenti intelligenti, la proprietà intellettuale basata sull'intrattenimento e prodotti per il coinvolgimento dei giocatori. Xsolla aiuta gli sviluppatori a finanziare, distribuire, commercializzare e monetizzare i videogiochi su vasta scala. Società di fiducia per oltre il 60% dei primi 100 giochi più redditizi, Xsolla opera come agente commerciale di riferimento in oltre 200 aree geografiche con accesso a più di 1.000 metodi di pagamento locale in tutto il mondo. Forti di una profonda fiducia nel futuro del gaming, noi di Xsolla siamo determinati a creare opportunità e a favorire la crescita dei creatori di tutto il mondo.

Per maggiori informazioni, visitare xsolla.com .

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Contatto per i media

Derrick Stembridge

Vicepresidente delle pubbliche relazioni, Xsolla

d.stembridge@xsolla.com





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