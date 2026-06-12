Il Wyss Center for Bio and Neuroengineering di Ginevra è lieto di annunciare la nomina della dott.ssa Tracy Laabs in qualità di direttrice, a partire dal 1 º luglio 2026. La dott.ssa Laabs prenderà il posto del prof. dott. Erwin Böttinger, che lascia un'organizzazione trasformata dalle basi, che non si limita più a perseguire scoperte scientifiche rivoluzionarie, ma le trasforma sistematicamente in iniziative che arrivano ai pazienti.

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Dr. Tracy Laabs, incoming Director, Wyss Center Geneva

Da quando è arrivato al Wyss Center in qualità di Direttore nell'aprile 2023, il Prof. Böttinger ha applicato una visione audace: trasformare il centro da un portafoglio di progetti promettenti a un motore strutturato alla creazione di attività economiche.

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