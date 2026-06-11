Wolters Kluwer Legal & Regulatory annuncia oggi nuove integrazioni di contenuti e funzionalità nel proprio legal AI workspace Libra by Wolters Kluwer per il mercato italiano. I clienti avranno accesso a ulteriori contenuti sviluppati da esperti in ambito compliance, diritto penale e diritto fiscale e potranno beneficiare dell’integrazione con Kleos , la soluzione cloud di practice management per studi legali.

Progettato per supportare il lavoro quotidiano dei professionisti del diritto, Libra by Wolters Kluwer combina funzionalità avanzate di intelligenza artificiale con fonti ufficiali e contenuti giuridici autorevoli, sviluppati da esperti, costantemente aggiornati e certificati Wolters Kluwer. All’interno di un unico ambiente, consente di svolgere attività di ricerca, analisi e redazione basandosi su fonti affidabili, mantenendo il pieno controllo sui risultati e sulla qualità delle informazioni.

Integrando ulteriori contenuti sviluppati da esperti provenienti da One, la piattaforma di ricerca giuridica leader di mercato di Wolters Kluwer, Libra offre contenuti ancora più mirati e aggiornati, consentendo un’analisi più precisa di tematiche specifiche e favorendo un’integrazione diretta tra ricerca giuridica e attività operative. In questo modo, gli insight derivanti dalla ricerca possono essere immediatamente applicati nel contesto di lavoro, migliorando sia la qualità che la rapidità del processo decisionale.

Collegando Libra con Kleos, la soluzione cloud di practice management per studi legali, Wolters Kluwer supporta workflow legali fluidi e integrati end-to-end, consentendo ai professionisti del diritto di passare più agevolmente dalla ricerca e analisi alle attività operative quotidiane su pratiche e casi, combinando il practice management con funzionalità supportate dall’intelligenza artificiale. Attività che in precedenza richiedevano il passaggio tra sistemi diversi possono ora essere gestite all’interno di un workflow più continuo, riducendo i passaggi manuali e la frammentazione.

«Con l’evoluzione di Libra, continuiamo a sviluppare un ecosistema sempre più integrato che riflette il modo in cui il lavoro legale viene realmente svolto oggi», ha dichiarato Giulietta Lemmi, CEO di Wolters Kluwer Italia . «Le nuove specializzazioni di One e l’integrazione con Kleos rappresentano un ulteriore passo nella nostra strategia di sviluppo di soluzioni basate su un’intelligenza artificiale responsabile, in cui tecnologia e contenuti autorevoli lavorano insieme per supportare i professionisti del diritto nel prendere decisioni più rapide, informate ed efficaci».

La divisione Legal & Regulatory di Wolters Kluwer consente ai professionisti del settore legale e della compliance di migliorare produttività e performance, mitigare i rischi e affrontare problemi complessi con sicurezza. Le soluzioni combinano una profonda competenza di dominio con tecnologie e servizi avanzati per offrire risultati migliori, analytics evoluti e una maggiore efficienza operativa per i clienti.

Wolters Kluwer

Wolters Kluwer (EURONEXT: WKL) è leader mondiale nelle soluzioni editoriali, software e servizi per i professionisti del settore healthcare; tax and accounting; della compliance finanziaria e aziendale, legale e regolamentare, delle performance aziendali e dell'ESG. Wolters Kluwer aiuta ogni giorno i propri clienti a prendere decisioni complesse fornendo soluzioni che combinano una profonda conoscenza del settore, tecnologia specializzata e servizi. Wolters Kluwer ha registrato nel 2025 un fatturato di 6,1 miliardi di Euro. Il Gruppo serve clienti in più di 180 Paesi, opera in oltre 40 Paesi e impiega circa 21.100 persone in tutto il mondo. L’azienda ha sede ad Alphen aan den Rijn, Paesi Bassi.

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