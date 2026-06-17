Wolters Kluwer Legal & Regulatory oggi ha annunciato l'integrazione di Libra da parte dei flussi di lavoro AI di Wolters Kluwer in InView Legal (noto in precedenza come Jura) in Belgio. Questa integrazione porta le caratteristiche dell'AI generativa direttamente nel flusso di lavoro di ricerca dei professionisti legali e consente un'esperienza ininterrotta senza dover passare da uno strumento all'altro.

L'integrazione segue il lancio dello spazio di lavoro legale di Libra AI in Belgio in febbraio, unendo intelligenza artificiale e autorevole contenuto giuridico fornito da InView Legal e supportando i professionisti legali nell'intero flusso di lavoro, dalla ricerca all’analisi, alla stesura dei documenti.

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