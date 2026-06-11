Wolters Kluwer Legal & Regulatory oggi ha annunciato l'espansione di Libra by Wolters Kluwer, il suo spazio di lavoro legale basato sull'AI, per includere contenuti giuridici professionali forniti da Stämpfli Publishers, una delle case editrici di testi legali più autorevoli della Svizzera.

Di conseguenza, i professionisti svizzeri del settore legale che utilizzano Libra by Wolters Kluwer ottengono l'accesso diretto alla letteratura legale che definisce il loro lavoro giornaliero, testi interamente integrati in un unico flusso di lavoro basato sull'AI. L'offerta di contenuti comprende commenti, guide pratiche, annali e riviste selezionate da Stämpfli Publishers – compreso il celebre “Berner Kommentar”, oltre ai commentari sintetici e ai manuali giuridici della società.

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